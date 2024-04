En tiempos en que da la lucha de su vida en contra del cáncer, José ‘Piculín’ Ortiz ha decidido que no hay tiempo que perder para hacer nuevas cosas que celebren la vida. Y en su caso, celebrar su vida deportiva junto a la de todos aquellos que compartieron escenarios y contextos durante su larga carrera deportiva ha dado vida a un video podcast que saldrá al aire por primera vez este jueves bajo el nombre de ‘GOATCast’.

GOATCast, nombre formado por la unión del acrónimo G.O.A.T. --que representa una abreviatura en inglés a la frase ‘Greatest Of All Time’, que en español significa ‘El Mejor de Todos los Tiempos’-- junto a ‘cast’ de podcast, nace del interés de Ortiz de celebrar las carreras deportivas de aquellas glorias del baloncesto boricua que dieron forma y fama al Baloncesto Superior Nacional que hoy en día vive un renacimiento.

“Siento una necesidad de que en el crecimiento que vive el BSN existe una necesidad de dar a conocer a las nuevas generaciones a aquellos jugadores que brillaron antes en la liga. Hoy las personas que fueron nuestros fanáticos llevan a sus hijos y nietos a la liga y quizás les hablan a sus hijos de nosotros, pero es importante que vean quienes somos y escuchen nuestras anécdotas de otros tiempos”, destaca Ortiz a Primera Hora.

Las historias que compartirá, sin embargo, no serán solo de exjugadores. Su plan va también enfocado en compartir relatos con artistas y estrellas de otros deportes que compartieron épocas y escenarios con sus tiempos de juego, tales como los cantantes Andy Montañez y Danny Rivera y con el exboxeador Félix ‘Tito’ Trinidad, por mencionar a algunos.

“El plan es compartir con todos ellos historias que vivimos. Recuerdos que guardamos. Interioridades que nunca se contaron. Experiencias personales vividas durante sus carreras. Con artistas, deportistas en general, pero no solo jugadores... con estadísticos, coaches, médicos, dueños de equipos, periodistas”, destaca.

“Y claro, a través de lo que haga llevaré también un mensaje de conciencia sobre la necesidad de atender la salud. Invitar a las personas a ser responsables consigo mismo haciéndose chequeos y pruebas que pueda prevenir pasar por experiencias como la que estoy pasando yo actualmente”, destaca al recordar que está activo en un tratamiento de quimioterapias en una lucha contra un cáncer colorrectal.

El primer Goatcast de Piculín Dalmau, que será publicado este jueves, es con Raymond Dalmau. ( Suministrada )

Coincidentalmente, su primer entrevistado lo es un sobreviviente a ese tipo de cáncer, Dalmau, quien pudiera ser el único exjugador local que entre en la discusión en el país contra Ortiz sobre quién es el G.O.A.T. del baloncesto en Puerto Rico.

“Raymond es mi ídolo”, admite Ortiz al admirar cómo su exdirigente en el Equipo Nacional era capaz de salir a correr seis y ocho millas al salir de recibir una sesión de quimioterapias cuando padeció el cáncer en el 1993. “Vencer el cáncer requiere carácter. La actitud que uno le ponga influye. Y así es mi pensamiento hoy, en mi caso. No me voy a quitar. Voy pa’lante en esta lucha hasta que Dios quiera. Dar lo mejor de mí”.

Dalmau dio lo mejor de sí contra el cáncer en el 1993. Conoció de los síntomas que podían reflejar un posible padecimiento de cáncer colorrectal por un escrito que se encontró en una revista mientras dirigía a la Selección Nacional fuera de Puerto Rico. Fue una lectura que le llamó la atención y según recordó recientemente, tuvo la suerte de encontrarla porque para aquel entonces no se hablaba mucho del cáncer del colon en Puerto Rico.

Quijote Morales es otro de los excanasteros ya entrevistados por Piculín Ortiz. ( Suministrada )

Ortiz, más de 30 años después, reconoce que tenía conocimiento de la atención que toda persona que supera los 40 años debe darle a su salud, y someterse a una colonoscopía para ver que todo marcha bien. Sin embargo, durante los cinco años y medios previo a su diagnóstico se dedicó en cuerpo y alma a una pizzería que tenía y que recién vendió en La Parguera, en Lajas, Puerto Rico, y le dio largas a hacerse las pruebas de rutina.

No fue hasta que comenzó a sufrir de un sangrado que fue a verificarse y descubrió que padece cáncer.

“Hay que seguir llevando el mensaje. El chequeo es importante”, reitera Ortiz porque se pueden prevenir la condición y las consecuencias de la condición.

En el caso de Ortiz, actualmente ha recibido cinco sesiones de quimioterapias, de unas seis que deberá tomar antes de pasar a un tratamiento adicional de 30 sesiones de radiación junto a quimioterapias adicionales.

“Me siento muy bien. Todavía no he sido sometido a un Pet Scan nuevo que muestre cómo va la cosa, pero como dice la doctor, la mirada inicial es cómo me siento y si hay sangrado. Gracias a Dios, desde mi primera sesión el sangrado desapareció. Y me he sentido bien. Estoy yendo tres o cuatro días al gimnasio. Y salvo una que otra vez he tolerado todo bastante bien. Sí han habido algunas sesiones que me han dejado esbaratao (cansado), pero sigo dando la batalla”, cuenta Ortiz, quien es atendido por la oncóloga María Victoria García Pallas de PanOncology en Ciudadela en San Juan.

Sus sesiones incluyen un día en el que recibe quimios por infusión seguidas por 14 días tomando quimioterapias orales. Tras ellas van siete días de descanso para pasar a la siguiente sesión. Una vez culmine su sexta sesión entonces vendrán las 30 sesiones de radiación, las que serán igualmente acompañadas por quimioterapias orales.

“Entiendo que para finales de julio y principios de agosto estaré terminando el tratamiento. Y luego de eso pudiera venir una operación porque mis doctores me han recomendado que es la mejor forma de evitar que aparezca nuevamente si logramos hacer el tumor desaparecer. O para poder removerlo si persiste”, apunta Ortiz, nuevamente viendo como un gran ejemplo de vida a Dalmau, quien perdió una parte grande de su colon en su caso y ha vivido ya 31 años de vida tras la experiencia con plenitud y sin limitaciones.

En fin, el tema del cáncer no pudo ser obviado en la entrevista con Dalmau. Como tampoco que el excoach nacional mencione a sus mejores jugadores del básquet boricua de todos los tiempos. Para conocer eso, habrá que oir el jueves el ‘GOATCast’ en YouTube.

El proyecto es una producción de Aquí Se Media, encargada de producir todo el contenido de redes y las página oficial del Baloncesto Superior Nacional y del Equipo Nacional de Baloncesto de Puerto Rico.