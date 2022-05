A menos que alguien se ponga creativo, la reactivación del suspendido jugador importado Thomas Robinson por los Piratas de Quebradillas pasará, de ser intentada por el equipo, de las manos de la gerencia del equipo a las del director del torneo en algún punto de la segunda mitad del torneo regular, la que inicia este lunes festivo.

El director del torneo BSN, José Solá González, dijo que anunciaría una decisión en cuanto a si procede o no el derecho de la reactivación de Robinson con los Piratas si surge una petición del equipo hacia la activación, acción pendiente a suceder según las palabras del apoderado del conjunto, Dion New, quien ha dicho que solicitará la reactivación del jugador una vez cumpla los 15 partidos de suspensión que le impuso la liga. Robinson se ganó ese castigo por haber escupido a un árbitro molesto por una decisión al finalizar un partido.

PUBLICIDAD

Al momento, Solá precisó que no puede adelantar su decisión porque como adjudicador no debe anticipar sus decisiones o discutir sus casos públicamente.

“Va a depender de cualquier solicitud o reclamación de parte Quebradillas”, dijo Solá González.

Al momento, Robinson es técnicamente agente libre ya que los Piratas lo reemplazaron días después de su suspensión. El jugador, sin embargo, se ha mantenido en la Isla y entrenando con los Piratas, pero para efectos legales es libre para firmar con el equipo que desee en o antes el 9 de junio, destacó Solá González, advirtiendo que como quiere tendría que cumplir igualmente con la suspensión de 15 juegos.

El gran debate pendiente a análisis de parte de Solá González es si Robinson puede cumplir la suspensión estando fuera del roster activo. Si fuera así, la suspensión técnicamente podría concluir el domingo, 12 de junio. Ahora bien, si no fuera así, Robinson tendría que quedar fuera de acción los juegos que le resten por cumplir como jugador activo para poder ser elegible para jugar con Quebradillas o cualquier equipo.

Robinson fue suspendido por Solá González. Sus suspensión fue apelada primero a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico y luego al Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo del Comité Olímpico de Puerto Rico. En ambas ocasiones la decisión de Solá González fue ratificada.

José Solá, director de torneo del BSN, junto al presidente liguero, Ricardo Dalmau, en el partido entre los Vaqueros de Bayamón y los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Manuel "Petaca" Iguina. ( José Santana )

Tras esas ratificaciones, Quebradillas sustituyó a Robinson por otro refuerzo, dejando al delantero fuera del roster activo y como agente libre ante el BSN. Pero New mantiene la esperanza de poder reactivar a Robinson al término de 15 partidos aún cuando el importado está fuera de roster. Faltara por ver cuál será la interpretación que realiza Solá González si el caso llega a su escritorio. Esa decisión, al momento, cual juez que no discute un caso que tenga vigente o pendiente a atender, no suelta prendas.

PUBLICIDAD

Pero bueno, si usted quiere hacer su propio ejercicio, aquí la regla con respecto a una suspensión a un canastero, tal cual está en el reglamento, pendiente a una posible interpretación de parte de Solá González. La regla lee de la siguiente manera: “Todo jugador que sea suspendido deberá permanecer en el “roster” activo del equipo hasta tanto cumpla su suspensión. Esto, excepto en los casos en que la suspensión sea antes de la fecha límite de cambios, en cuyo caso, el jugador podrá ser dado de baja y sustituido.

“Todas las reglas están sujetas a interpretación”, dijo Solá, quien no soltó prendas al juicio que emitirá para no contaminar el mismo.

Quebradillas está al tope de la Sección A con marca de 12-6. Tiene el segundo mejor récord de ganados y perdidos en el torneo luego de los Vaqueros de Bayamón (12-5).