Ponce se estrena con victoria en el BSNF ante Juana Díaz
La importada Gabriela Gregory fue la líder ofensiva con 24 puntos.
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Las Leonas de Ponce se estrenaron con éxito en su primer partido de esta temporada del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) el domingo al vencer 76-71 a las Monarcas de Juana Díaz en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.
Con el marcador 73-71 en su favor y con 21 segundos por jugar, las Leonas sellaron la victoria con un triple de Gabriela Gregory.
Gregory fue la mejor anotadora por las ponceñas con 24 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias. Le siguieron Brittany Brewer con 13 tantos y nueve capturas y Mariah Pérez con 12 unidades y siete rebotes.
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Por las Monarcas las más sobresaliente fue Tess Amundsen con 27 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias. Janessa González apartó 23 unidades y la novata Paola Hernández sumó 14 puntos.
La primera mitad terminó 41-33 en favor de las Leonas.
En el tercer parcial las Monarcas salieron con una gran intensidad y tuvieron una corrida de 11-2 que las llevó a tomar la delantera momentáneamente en el juego. Este avance de Juana Díaz estuvo liderado por tres triples, uno de Amundsen y dos seguidos de Janessa González.
Cuando restaban 7:18 en el cuarto parcial, las Monarcas se acercaron 63-60, pero las Leonas respondieron con dos triples consecutivos de Paola Maldonado y de Gregory para despegarse 69-60.
La acción del BSNF continúa este lunes cuando las Cangrejeras de Santurce reciban la visita de las Ganaderas de Hatillo para su partido inaugural en el Coliseo Roberto Clemente a las 8:00 p.m.