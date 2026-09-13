Berlín. Breanna Stewart y Estados Unidos enfrentaron un duro desafío de Francia antes de este domingo imponerse en la segunda mitad para conquistar su quinta Copa del Mundo femenina consecutiva.

La victoria por 97-79 amplió la racha de las estadounidenses a 36 triunfos consecutivos en mundiales, que se remonta a las semifinales del torneo de 2006, cuando perdieron ante Rusia. Estados Unidos quedó 9-0 en partidos por la medalla de oro desde que terminaron segundas en 1983 ante la Unión Soviética.

Pese al marcador final, este no fue un partido sencillo. Las estadounidenses afrontaron su mayor desventaja del torneo en mucho tiempo, al estar abajo por 14 puntos en la primera mitad. Remontaron con calma de la mano de Stewart y Jackie Young para acercarse a dos al descanso, y Caitlin Clark encestó un triple justo antes de la bocina.

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Estados Unidos dominó en la segunda mitad, al abrir el tercer cuarto con una racha de 11-2 para ponerse arriba 54-47. Stewart, que ahora suma cuatro títulos de Copa del Mundo en su palmarés, anotó cuatro puntos durante ese tramo que cambió el partido.

Stewart, elegida la Jugadora Más Valiosa (MVP) del torneo, terminó con 22 puntos y Young con 18.

Francia logró acercarse a 55-51, pero las estadounidenses respondieron con un parcial de 16-3 que incluyó que a Francia le señalaran dos faltas antideportivas en la misma jugada. Estados Unidos ganaba 73-57 al entrar al cuarto periodo, y Francia nunca pudo recortar la diferencia.

Este fue el segundo equipo más joven que las estadounidenses han enviado a una Copa del Mundo. Hubo muchas caras nuevas en la plantilla, incluidas Clark, Angel Reese y Paige Bueckers, que vivían su primera experiencia con la selección nacional. Pero fueron las veteranas quienes condujeron al equipo a la victoria.

Las estadounidenses se habían mostrado más vulnerables en este torneo que en cualquier otro momento durante su notable racha. Un triunfo por tres puntos sobre Italia en la fase de grupos fue lo más cerca que un equipo ha estado de Estados Unidos en esa instancia en 50 años. La victoria por 10 puntos sobre España fue la semifinal más ajustada durante la racha. En los cuatro partidos previos de la ronda por medallas, las estadounidenses habían ganado por un promedio de 26 puntos.

Nada de eso importó al final, ya que las estadounidenses terminaron de la misma manera que en los cuatro torneos anteriores: como campeonas.

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La derrota, sin embargo, le dio a Francia su mejor resultado histórico en el evento. Las francesas aspiraban al máximo premio después de quedarse cerca ante Estados Unidos en el partido por la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de París 2024 dos años atrás. Aquella derrota por un punto todavía dolía dos años después.

Dominique Malonga anotó 21 puntos y Gabby Williams agregó 20 por Francia.

Francia arrancó con fuerza. Estados Unidos perdía 20-17 tras el primer cuarto y las francesas anotaron los primeros 11 puntos del segundo, coronados por un triple de Williams, para tomar ventaja de 31-17. Pero las estadounidenses reaccionaron y se fueron al descanso abajo 45-43 gracias a un triple de Clark justo antes de la bocina.

España superó a la anfitriona Alemania para ganar la medalla de bronce.