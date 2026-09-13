El velocista puertorriqueño José Figueroa no avanzó a la final de los 200 metros del Ultimate Championship de la World Athletics al concluir este domingo en la quinta posición de su semifinal con tiempo de 20.46 segundos, en el Centro Nacional de Atletismo Gyula Zsivotzky, en Budapest, Hungría.

Figueroa necesitaba ubicarse entre los primeros cuatro corredores de su serie para conseguir uno de los ocho boletos disponibles a la carrera por el título. El mayagüezano, de 22 años, ocupó el duodécimo lugar en la clasificación general de la prueba en su primera participación en el evento.

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El sudafricano Sinesipho Dambile encabezó los atletas clasificados con 19.80 segundos, el mejor registro de las semifinales.

También avanzaron los estadounidenses Kenneth Bednarek, con 19.86, y Courtney Lindsey, con 19.89; el canadiense Andre De Grasse, con 19.87; el botsuano Letsile Tebogo, con 19.96; el jamaiquino Bryan Levell, con 20.08; el canadiense Aaron Brown, con 20.08, y el nigeriano Udodi Chudi Onwuzurike, con 20.16.

La actuación en Budapest llegó a una semana después de que Figueroa compitiera en la final de los 200 metros de la Liga Diamante, celebrada en el Allianz Memorial Van Damme, en Bruselas, Bélgica. En esa carrera, el boricua terminó en la sexta posición con registro de 20.44 segundos, apenas dos centésimas más rápido que el tiempo que marcó en la capital húngara.