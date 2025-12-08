Los ocho equipos que quedan en carrera por la Copa NBA ahora juegan por la oportunidad de ir a Las Vegas para las semifinales del torneo, junto con la oportunidad de ganar más de $500,000 por jugador como recompensa por reclamar el título.

Y para el Thunder de Oklahoma City, hay algo más: la historia está en juego.

Los partidos de cuartos de final de la Copa NBA -Miami en Orlando, Nueva York en Toronto, Phoenix en Oklahoma City y San Antonio en Los Ángeles (Lakers) -están programados para el martes y el miércoles. Los ganadores viajarán a Las Vegas para las semifinales este fin de semana.

Si el Thunder vence a los Suns, mejorará a 24-1 esta temporada y empatará con Golden State con el mejor comienzo de 25 juegos en la historia de la NBA.

También hay incentivos en efectivo: Los jugadores de los equipos que llegan a cuartos de final ya se han asegurado un bono de $53,093 cada uno, y los jugadores que participan en ambos equipos reciben la mitad. Un viaje a la ronda semifinal duplica esa cantidad, a $106,187.

Una victoria en semifinales garantiza a los jugadores $212,373 en bonos, y los jugadores con contratos estándar en la plantilla ganadora de la Copa recibirán $530,933 cada uno. Los jugadores con contratos dobles reciben la mitad del bono.

Dónde ver y escuchar

Los siete partidos restantes (cuartos de final, semifinales y el partido por el título) están disponibles en Amazon Prime. Algunos partidos de cuartos de final también tendrán cobertura local, mientras que las semifinales y la final son exclusivas de Prime.

ESPN Radio también transmitirá los tres juegos desde Las Vegas: las semifinales el sábado y el juego por el título el 16 de diciembre.