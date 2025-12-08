Por un pasaje a Las Vegas: listos los cuartos de final de la Copa NBA
Además del título, los jugadores ganarán incentivos económicos.
PUBLICIDAD
Los ocho equipos que quedan en carrera por la Copa NBA ahora juegan por la oportunidad de ir a Las Vegas para las semifinales del torneo, junto con la oportunidad de ganar más de $500,000 por jugador como recompensa por reclamar el título.
Y para el Thunder de Oklahoma City, hay algo más: la historia está en juego.
Los partidos de cuartos de final de la Copa NBA -Miami en Orlando, Nueva York en Toronto, Phoenix en Oklahoma City y San Antonio en Los Ángeles (Lakers) -están programados para el martes y el miércoles. Los ganadores viajarán a Las Vegas para las semifinales este fin de semana.
Relacionadas
Si el Thunder vence a los Suns, mejorará a 24-1 esta temporada y empatará con Golden State con el mejor comienzo de 25 juegos en la historia de la NBA.
También hay incentivos en efectivo: Los jugadores de los equipos que llegan a cuartos de final ya se han asegurado un bono de $53,093 cada uno, y los jugadores que participan en ambos equipos reciben la mitad. Un viaje a la ronda semifinal duplica esa cantidad, a $106,187.
Una victoria en semifinales garantiza a los jugadores $212,373 en bonos, y los jugadores con contratos estándar en la plantilla ganadora de la Copa recibirán $530,933 cada uno. Los jugadores con contratos dobles reciben la mitad del bono.
Dónde ver y escuchar
Los siete partidos restantes (cuartos de final, semifinales y el partido por el título) están disponibles en Amazon Prime. Algunos partidos de cuartos de final también tendrán cobertura local, mientras que las semifinales y la final son exclusivas de Prime.
ESPN Radio también transmitirá los tres juegos desde Las Vegas: las semifinales el sábado y el juego por el título el 16 de diciembre.