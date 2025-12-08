La isla albergará la tercera edición del Mundial de Baseball5, a celebrarse en diciembre 2026, anunció este lunes la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) en declaraciones escritas.

El torneo reunirá a 16 países, que disputarán 56 juegos en cinco días.

El acuerdo se concretó durante una visita del presidente de la FBPR, José Quiles, a la sede de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés) en Suiza, donde sostuvo una reunión con el presidente del organismo, Ricardo Fraccari.

El pasado septiembre, Puerto Rico culminó su primera participación en la Copa Mundial Juvenil de Baseball5 en el undécimo lugar entre los 14 países participantes que se dieron cita en Tepic, México.