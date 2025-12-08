En la acción dominical de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), los Cafeteros de Yauco, Gigantes de Carolina y Plataneros de Corozal salieron por la puerta ancha en sus respectivos compromisos, defendiendo con éxito sus canchas.

En el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras, los Cafeteros le propinaron la segunda derrota de la temporada a los bicampeones Caribes de San Sebastián, en un duelo que se extendió a cinco parciales.

Los marcadores fueron 25-22, 18-25, 21-25, 25-19 y 15-9. Con el triunfo, Yauco sumó dos puntos, mientras que los Caribes añadieron uno en la derrota.

Con el partido nivelado a dos sets por bando, Yauco aseguró el set colocando el marcador 12-6 con un ataque de Juan Felipe Castañeda.

El punto de set llegó 14-9 con un remate de Brandon Rattray, rompiendo el bloqueo de los Caribes. El triunfo se selló en la siguiente jugada, cuando Pelegrín Vargas Jr. erró un ataque.

Con los dos puntos sumados, Yauco se mantiene en el segundo lugar con récord de 13-4 y 34 puntos acumulados, detrás de los Caribes que siguen en la cima con 15-2 y 41 puntos.

La ofensiva de los Cafeteros se distribuyó entre Juan Felipe Castañeda con 21 puntos, seguido por Iván Fernández y Brandon Rattray con 14 unidades cada uno. Por San Sebastián, Pelegrín Vargas Jr. fue el mejor con 22 puntos.

En la cancha Juan C. Berríos de Barranquitas, los Plataneros vencieron a los Mets de Guaynabo con marcadores de 26-24, 25-18, 22-25 y 25-17.

Corozal tuvo a cuatro jugadores en doble dígito: Jalen Penrose con 23 puntos, Spencer Olivier y Julio Mercedes con 13 cada uno, y Ramón Matos con 11. En causa perdida, Inovel Romero sumó 22 unidades por los Mets.

Los Plataneros añadieron tres puntos para mejorar su récord a 11-6 y acumular 32 puntos, compartiendo el tercer lugar con los Patriotas de Lares. Guaynabo, por su parte, sigue alejándose de la postemporada, en el último lugar con 2-15 y apenas 9 puntos.

En el Coliseo Guillermo Angulo, los Gigantes de Carolina se quedaron con el triunfo en otro duelo cerrado, superando a Lares 3-2 con parciales de 20-25, 25-22, 25-22, 21-25 y 24-22.

Carolina sumó dos puntos para mejorar a 7-10 y alcanzar 22 unidades. Los Patriotas, aunque sumaron un punto en la derrota, quedaron con récord de 10-7 y 32 puntos, empatados con Corozal en la tercera posición.

La bujía principal de los carolinenses fue Arnaldo Torres con 32 puntos, mientras que Jair Santiago lideró a Lares con 29 unidades.