La Selección Nacional de Baloncesto femenino aseguró el miércoles su pase directo a las semifinales del Centrobasket al concluir una fase de grupos perfecta, tras aplastar 99-34 a El Salvador en el torneo que se celebra en Managua, Nicaragua.

Las boricuas finalizaron en el primer lugar del Grupo B con marca de 3-0. El resultado les permitió descansar este jueves antes de disputar las semifinales el viernes a las 9:00 p.m. (hora de Puerto Rico). Su rival saldrá del ganador entre República Dominicana y El Salvador en los cuartos de final.

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Además de defender el oro conquistado en las últimas cuatro ediciones del certamen, Puerto Rico busca uno de los tres boletos disponibles para el AmeriCup Femenino 2027.

Ante las salvadoreñas, Franchesca Torres dominó la ofensiva con 13 puntos. Imani McGee-Stafford despuntó con la ofensiva con un doble-doble de 12 tantos y 14 rebotes, además de repartir tres asistencias.

La capitana Pamela Rosado también aportó 12 unidades, junto con cinco asistencias y tres capturas.

Por El Salvador, Fátima Avilés fue la mejor anotadora con siete puntos.

En el Grupo B, Islas Vírgenes finalizó en el segundo puesto con récord de 2-1, El Salvador avanzó como tercero con 1-2 y Guyana quedó eliminada tras concluir sin victorias.

En el Grupo A, por su parte, México también concluyó invicto con marca de 3-0. República Dominicana terminó segundo con 2-1, Bahamas adelantó tercero con 1-2 y el anfitrión Nicaragua fue eliminado con 0-3.

Al igual que Puerto Rico, las aztecas descansarán este jueves mientras esperan al vencedor entre Islas Vírgenes y Bahamas para conocer a su oponente del viernes.