La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) está invirtiendo más de $300,000 en la participación de la Selección Nacional de baloncesto femenina en la Copa Mundial de FIBA, que se celebrará del 4 al 13 de septiembre en Berlín, Alemania, confirmó a Primera Hora el presidente federativo, Yum Ramos.

Durante la primera práctica abierta a los medios de comunicación este martes en JUMP Sports Development Center, Ramos explicó que la cifra incluye, entre otros aspectos, los gastos relacionados con los tres partidos de fogueo que tendrá el combinado como parte de su preparación para la cita mundialista.

PUBLICIDAD

El equipo partirá el viernes hacia Zaragoza, España, para enfrentar a Mali el próximo lunes, a China el miércoles 26 y a Nigeria el sábado 29.

“Estamos invirtiendo mucho dinero, pero muchísimo dinero. Sobre $300,000 en este Mundial. Es una gran inversión”, afirmó Ramos.

“No es un gasto. Es una inversión para ellas. Es donde se reconoce la grandeza y todo lo que ellas han hecho por el país”, agregó.

Ramos destacó que la cantidad también responde al deseo de que Puerto Rico pueda presentarse en las mejores condiciones posibles ante las potencias del baloncesto internacional.

Las boricuas, clasificadas número 13 del mundo, se medirán en el Grupo C a Australia (#3), Bélgica (#5) y Turquía (#16).

“Es una inversión para el desarrollo, para el futuro y una inversión para demostrar al mundo que es posible que una isla 100x35, y muy bien preparada, pueda llegar al más alto nivel”, expresó.

La clasificación al Mundial de Berlín representa, además, la tercera participación consecutiva de las puertorriqueñas en el máximo torneo femenino de FIBA, un logro que, según Ramos, evidencia el trabajo que se ha realizado tanto dentro como fuera de la cancha.

“Por tercera vez consecutiva, realmente demuestra que algo se está haciendo bien, tanto desde el aspecto deportivo como el aspecto administrativo y operacional”, señaló.

Luego de los partidos de fogueo, las boricuas arribarán a la la ciudad sede del torneo el 30 de agosto, con el propósito de aclimatarse antes del inicio de la Copa.

El combinado patrio debutará el 4 de septiembre ante Australia, enfrentará a Bélgica el día 6 y a Turquía el 7.

“También estamos haciendo una inversión de dinero grandísima para poder estar allá a tiempo pagando habitaciones adicionales, noches adicionales, pero se hace con todo el cariño del mundo porque ellas se lo merecen y ellas se lo han ganado. Es lo necesario para poder tener una buena demostración (frente) al nivel que vamos”, concluyó Ramos.