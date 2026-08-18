Con seis días intensos de entrenamientos acumulados y con la incertidumbre de quiénes serán las 12 jugadoras que conformarán el equipo final, la preselección boricua continúa afinando detalles de cara a la Copa Mundial de Baloncesto Femenino FIBA, que se celebrará del 4 al 13 de septiembre en Berlín, Alemania.

El conjunto tuvo este martes su primera práctica abierta a los medios de comunicación, en una sesión en JUMP Sports Development Center en la que el dirigente Gerardo “Jerry” Batista destacó el progreso que ha mostrado el grupo luego de conquistar el pasado julio su quinto campeonato consecutivo del Centrobasket.

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“Ya llevamos seis prácticas. Lo bueno es que como habíamos tenido el trabajo del Centrobasket, básicamente es montar, repasar ese tipo de cosas, montar unas cosas, trabajar en las cosas que no vimos bien en el Centrobasket y un poquito de ritmo”, explicó Batista.

Puerto Rico, clasificado número 13 del mundo, tendrá una exigente primera fase al estar en el Grupo C junto a Australia (#3), Bélgica (#5) y Turquía (#16).

El debut en su tercer Mundial al hilo será el 4 de septiembre contra Australia, seguido por el choque ante Bélgica el día 6 y el enfrentamiento con Turquía el 7.

Como parte de la preparación, la Selección Nacional, que se definirá oficialmente el miércoles, partirá el viernes hacia Zaragoza, España, donde tendrá tres partidos de fogueo.

Puerto Rico enfrentará a Mali el próximo lunes, a China el miércoles 26 y cerrará la preparación mundialista ante Nigeria el sábado 29.

“Son tres equipos fuertes, grandes y que nos van a preparar para esos (primeros) tres partidos del Mundial”, dijo el técnico.

“Lo más importante para mí es que son equipos grandes y fuertes. Creo que nos va a preparar mucho a lo que nos vamos a enfrentar contra esos tres equipos. Bélgica es grande, Australia y Turquía también, los tres juegan más o menos bastante parecido. Así que escogimos esos tres equipos porque yo pienso que nos van a ayudar a prepararnos”, explicó.

La capitana Pamela Rosado coincidió en que los días de preparación en España serán fundamentales para llegar mejor preparadas al Mundial, especialmente después de que Puerto Rico afrontara el Centrobasket sin partidos de preparación.

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“Hemos tenido torneos que no hemos tenido preparación e igual hemos tenido resultados, pero han sido bastante sacrificados y luchados”, comentó Rosado.

“Yo creo que estar 10 días en España, en Zaragoza, y tener tres grandes partidos es sumamente importante para la química, para la unión, para seguir encontrándonos como grupo”, agregó.

Las puertorriqueñas viajarán a la ciudad de Berlín el 30 de agosto.

“No es que estamos soñando”

El técnico reconoció que el calendario mundialista no ofrece margen de error, pero entiende que Puerto Rico puede competir si logra mostrar en la cancha alemana el trabajo que ha realizado durante su preparación.

“No hay un grupo fácil en este Mundial, en los 16 mejores equipos del mundo, y no importa con quién cayéramos, iba a ser complicado como quiera. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es prepararnos lo mejor posible”, afirmó.

“Siempre que los equipos se confían un poquito con nosotros, nosotros les hacemos pasar un trabajo difícil a ellos”, añadió.

Asimismo, Rosado reconoció la dificultad del grupo. La veterana, de 40 años, explicó que una o dos victorias en la fase de grupos serán suficientes para avanzar en el torneo.

“No es que estamos soñando. Es que realmente tenemos la opción de sacar un partido o dos y seguir hasta donde Dios permita. Obviamente, nosotros dando el todo por el todo”, manifestó.

Al finalizar la primera fase de cuatro conjuntos de cuatro equipos, los primeros lugares de cada llave adelantarán directamente a los cuartos de final, mientras que los quintetos que terminen segundos y terceros disputarán una ronda clasificatoria a partido único por los otros cuatro boletos a la ronda de los mejores ocho.

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Para la pasada edición de Australia 2022, las boricuas finalizaron en el octavo puesto de un total de 12 conjuntos.

Sin conocer las 12 guerreras

Aunque al momento se desconoce las 12 jugadoras que vestirían la Monoestrellada, uno de los aspectos que más ha llamado la atención durante los entrenamientos ha sido la integración de Trinity San Antonio, quien ya había formado parte del proceso mundialista anterior y que fue pieza ausente en el Centrobasket.

“Ella necesitaba descansar un poquito. Ella llevaba una carga bien fuerte, por eso nos pidió descansar para el Centrobasket. Tenía un poquito de molestia de una de las rodillas, pero ha venido muy bien. Está físicamente muy bien, y obviamente, es importante en la parte defensiva y la parte ofensiva”, sostuvo el estratega.

Batista recordó que de los talentos jóvenes, San Antonio y Zaida González fueron incorporadas al grupo para el pasado Mundial. El dirigente destacó cuánto han evolucionado desde entonces.

Ambas fueron parte del combinado que ponchó el boleto para esta Copa durante el clasificatorio femenino celebrado en la isla el pasado marzo.

“El tiempo ha pasado, ha madurado y ya uno las ve de afuera y dice: está siendo de las mejores jugadoras del grupo. Todavía son jóvenes, todavía les falta, pero eso es lo que hemos ido haciendo poco a poco, disponiendo un poquito de piezas”, indicó.

Rosado, por su parte, resaltó el impacto inmediato de San Antonio en el conjunto.

“Contenta por lo que estamos viendo. La integración de Trinity es un plus para nosotros; su energía, su rapidez, la química que trae... Es una joven que da mucho de qué hablar. Vemos cómo cambia el juego una vez está en cancha”, afirmó Rosado.

Abeliz Rodríguez, Nina de León, Franchesca Torres y Denise Solís buscarán también un espacio el equipo final.