El excampeón mundial Juan Manuel “Juanma” López regresará al ensogado para medirse a Orlando “Fenómeno” Cruz en el combate estelar de la “Noche de Campeones”, que se llevará a cabo el sábado, 29 de agosto en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.

López tiene récord de 36-6-1, 32 KO’s, mientras Cruz ostenta foja de 25-7-2, 13 KO’s.

“Esta pelea es bien importante para mí, ya que llevamos años hablando de esa posibilidad, y por fin se está dando”, dijo el veterano peleador cagüeño, de 43 años.

“Fenómeno es el más que quería que esta pelea se diera. Llevaba varios meses tirándome en lo personal para que yo mordiera el anzuelo, pero el que resbaló en la cascarita fue él. Vengo preparándome muy bien. Me siento en excelente condición. Sé que él viene a moverse por todo el ring, pero ese es el estilo. Voy a presionarlo, voy detrás de él a cazarlo, y no va a aguantar la presión. Después del tercero no tendrá la fortaleza. Los fanáticos del boxeo volverán a ver al Juanma López que estaban acostumbrados a ver. Les prometo que no llegará a la distancia”, agregó López.

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La cartelera tendrá, además, las peleas de los prospectos William “Willito” Ortiz (9-0, 5 KO’s), Juan “Juancito” Zayas (13-1-1, 10 KO’s), Mathew “Sugar Kid” Soto (6-0, 2 KO’s), Manuel “El Feroz” Febus (3-0, 3 KO’s), Eric Matta (2-0-1, 1 KO), Yandiel “Chino” Lozano (3-0), José Díaz (2-0, 2 KO’s), entre otros. Se celebrarán 10 reyertas en total.

El evento contará con varios combates respaldados por la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en donde estará en juego la medalla WBO World Class Prospects.