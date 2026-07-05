La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunció este domingo que Jordan Cintrón ocupará el lugar del armador José Alvarado en el duelo del lunes frente a Bahamas, correspondiente al cierre de la tercera ventana clasificatoria para la Copa del Mundo FIBA 2027.

Alvarado continúa en Nueva York completando el proceso para oficializar su nuevo contrato de tres años y más de $14 millones con los campeones Knicks, razón por la que tampoco estuvo disponible en la dura derrota del viernes por 110-84 ante Canadá.

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Aunque el periodo de moratoria del Convenio Colectivo de la NBA ya concluyó, la FBPUR explicó que el jugador aún debe completar el examen físico requerido como parte del proceso de contratación, por lo que permanece atendiendo los requisitos establecidos por la organización neoyorquina.

“Todos conocemos el compromiso que José siempre ha demostrado con la Selección Nacional. En este momento, debe completar el proceso requerido por su organización en la NBA, incluyendo el examen físico correspondiente. Respetamos ese proceso y le deseamos el mayor de los éxitos. De igual forma, confiamos plenamente en el grupo que nos representará ante Bahamas y en la aportación que nos brindará Jordan Cintrón”, expresó el gerente general de la Selección Nacional, Carlos Arroyo, en declaraciones escritas.

Puerto Rico llegará al compromiso en una situación de vida o muerte. Con marca de 1-4, ocupa el cuarto y último puesto del Grupo B, mientras Canadá ya aseguró su clasificación con récord de 5-0. Bahamas y Jamaica comparten el segundo y tercer lugar con foja de 2-3.

Para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase de las eliminatorias, el quinteto boricua necesita vencer a Bahamas. Si el triunfo de los puertorriqueños se combina con un revés de Jamaica ante Canadá, ocurriría un triple empate y los jamaiquinos serían eliminados por diferencial de puntos.