Puerto Rico está al borde de quedar fuera de la Copa del Mundo FIBA por primera vez desde 1982 tras caer el viernes ante Canadá en el inicio de la tercera ventana clasificatoria.

La Selección Nacional ha participado de forma ininterrumpida en las últimas 10 ediciones del prestigioso torneo a lo largo de esos 44 años. Sin embargo, esa racha podría llegar a su fin este lunes cuando viajen a Nassau para enfrentar a Bahamas.

De cara al segundo partido de esta ventana, los boricuas ocupan la cuarta y última posición del Grupo B con un récord de 1-4. Canadá, ya clasificada con marca de 5-0, lidera la llave, mientras que Bahamas y Jamaica se sitúan en el segundo y tercer puesto con 2-3.

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Por eso, Puerto Rico se ve obligado a derrotar a Bahamas para avanzar a la siguiente ronda de las eliminatorias. Si el triunfo de los puertorriqueños se combina con un revés de Jamaica ante Canadá, ocurriría un triple empate y los jamaiquinos serían eliminados por diferencial de puntos. No obstante, completar esa misión en casa ajena será cuesta arriba.

12 Fotos El Equipo Nacional comenzó la tercera ventana clasificatoria con un doloroso revés ante Canadá, que lo obliga a ganar contra Bahamas para avanzar a la siguiente ronda.

Puerto Rico se ha llevado la mejor parte ante su rival de turno en 10 de los 11 juegos que han disputado en competencias FIBA, pero esta vez no lucen como favoritos debido al nivel de las convocatorias de ambos países.

Bahamas trajo a esta ventana a varios de sus enebeístas como Buddy Hield y Eric Gordon en busca de una reacción, luego de un decepcionante desempeño en los primeros dos parones. La apuesta funcionó y el viernes aplastaron, 123-74, a Jamaica.

Puerto Rico, en cambio, ha presentado en las últimas ventanas algunas de sus convocatorias más flojas en los últimos años, y esta no fue la excepción. Tras el sorpresivo retiro de Tremont Waters, el gerente general del Equipo Nacional, Carlos Arroyo, recurrió a José Alvarado y Jezreel “Macho” De Jesús para cubrir la baja en la posición de armador.

Sin embargo, Alvarado no estuvo disponible el viernes frente a Canadá. El armador de raíces puertorriqueñas viajó a Nueva York para completar los trámites de su nuevo contrato con los Knicks.

La semana pasada llegaron a un preacuerdo de tres años por más de $14 millones después de que Alvarado rechazara su opción de jugador de $4.5 millones.

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El pacto no puede oficializarse hasta que se cumpla el periodo de moratoria establecido por el Convenio Colectivo de la NBA el 6 de julio, el mismo día que Puerto Rico se medirá a Bahamas.

Aun así, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) espera que el base nacido y criado en Brooklyn firme el contrato, pase el examen físico y llegue a tiempo a Nassau para el segundo partido de la ventana.

De lo contrario, el dirigente Carlos González se verá obligado a darle nuevamente la titularidad a De Jesús, quien anotó seis puntos y falló seis de sus ocho tiros de campo en 26:26 minutos de juego contra Canadá.

El armador, de 35 años, no había sido convocado por la FBPUR desde un clasificatorio al Mundial en 2023, aunque en las últimas temporadas ha sido la bujía ofensiva de los Leones de Ponce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

La plantilla de Puerto Rico para el crucial partido contra Bahamas la completan los hermanos Ethan y Stephen Thompson Jr., Gian Clavell, Isaiah Piñeiro, Alfonso Plummer, Enrique Freeman, Devon Collier, Ysmael Romero, Arnaldo Toro y Alexander Kappos.

Los bahameños, además de Hield y Gordon, tendrán en uniforme a Garvin Clarke Jr., Domnick Bridgewater, Franco Miller Jr., V.J. Edgecombe, Samuel Hunter, Kentwan Smith, Deyton Albury, Jaraun Burrows, Leano Rolle y Kai Jones.

Nuestra historia en los Mundiales

Puerto Rico debutó en la Copa del Mundo FIBA en Chile 1959, la tercera edición del certamen. Los boricuas, que fueron liderados por Juan “Pachín” Vicens, finalizaron en la quinta posición con marca de 1-5. Volvieron a participar en Brasil 1963 y en Uruguay 1967, pero no clasificaron por primera vez en Yugoslavia 1970.

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Su ausencia en el Mundial no duró mucho, ya que cuatro años después fueron los anfitriones del torneo. Participaron nuevamente en Filipinas 1978, pero quedaron fuera en Colombia 1982, como se mencionó anteriormente.

Retornaron en España 1986, pero fue en Argentina 1990 donde obtuvieron un histórico cuarto lugar bajo la dirección de Raymond Dalmau y con jugadores de la talla de José “Piculín” Ortiz, Federico “Fico” López y Jerome Mincy.

José “Piculín” Ortiz busca el rebote contra Alonzo Mourning de Estados Unidos en el Mundial de 1990 en Argentina. ( ARCHIVO EL NUEVO DIA )

En las siguientes 10 ediciones clasificaron al certamen por mérito propio, excepto en Japón 2006. Los puertorriqueños no aseguraron su espacio en el Premundial 2005, pero fueron uno de los cuatro equipos invitados al torneo, que se expandió a 24 selecciones en esa edición por segunda vez.