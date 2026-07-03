Ethan Thompson continuará la próxima temporada de la NBA con los Pacers de Indiana bajo un contrato de dos vías después de dejar una buena impresión como novato.

Con cuatro jugadores fuera por lesión, el escolta de ascendencia puertorriqueña recibió el llamado del dirigente de los Pacers, Rick Carlisle, y no lo decepcionó al promediar 7.0 puntos, 2.2 rebotes y 20.4 minutos en 20 juegos.

A preguntas de Primera Hora , Thompson confirmó que nada ha cambiado en su situación contractual con Indiana durante una práctica de la Selección Nacional antes de partir a Canadá para la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

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“A día de hoy estoy firmado con un contrato de dos vías por dos años para la próxima temporada, y siento que definitivamente es una buena situación”, dijo el canastero, de 27 años.

Thompson intentó abrir su propio camino en la NBA a través del sistema de desarrollo de la G League desde que no fue seleccionado en el draft de 2021, luego de graduarse de la Universidad Estatal de Oregón. Llegó a jugar con franquicias como el Magic de Orlando y el Heat de Miami, pero ninguna le ofreció la oportunidad que buscaba hasta su llegada a los Pacers.

“Definitivamente estoy muy agradecido con la organización de los Pacers por darme la oportunidad de estar ahí. Para un jugador como yo, que trataba de llegar a la NBA, fue una bendición de Dios poder entrar en esta situación. Le dio a alguien como yo la oportunidad de demostrar lo que soy capaz de hacer en la NBA”, comentó el escolta.

José Alvarado, Enrique Freeman y Ethan Thompson practicando junto a Carlos Arroyo en el Coliseo Rubén Rodríguez rumbo a la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027. #FIBAWCQ pic.twitter.com/fYS7I5pzpY — Joseph Reboyras (@Reboyras_) June 29, 2026

Thompson tuvo un sólido cierre de temporada, en el que anotó más de 15 puntos en sus últimos cinco partidos con los Pacers y registró un récord personal de 24 unidades, incluidos cinco triples en ocho intentos, ante los Bulls de Chicago el 1 de abril.

Sin embargo, también vio acción en la G League por su acuerdo de dos vías, que le permite dividir su tiempo entre la NBA y la liga de desarrollo. Disputó ocho encuentros con Noblesville Boom, filial de Indiana en la liga de desarrollo, pero evidenció que tenía las cualidades para mantenerse con el equipo grande, al promediar 26.9 puntos, 5.6 rebotes y 6.5 asistencias.

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“En un contrato de dos vías, tienes que adaptarte a lo que vaya ocurriendo. Es bastante impredecible en cuanto a minutos, rotación y cosas así, pero de eso se trata ser profesional: estar listo cuando te llamen”, indicó el jugador.

“Siempre trabajé pensando en una oportunidad como esta. Con los Pacers tuve muchos minutos de juego, incluso en momentos decisivos. Eso no es algo que normalmente le sucede a un novato”, abundó.

Ethan Thompson en un juego con los Pacers de Indiana. ( Michael Conroy )

Una llamada imposible de ignorar

Thompson recibió la oferta de los Pacers un día antes del inicio de la primera ventana clasificatoria al Mundial a finales de noviembre pasado, por lo que tuvo que ser reemplazado a última hora por Ángel Matías en el Equipo Nacional.

Recordó que le dijo al gerente general del seleccionado, Carlos Arroyo, que su “sueño lo estaba llamando y tenía que contestar”. Arroyo entendió y el escolta pudo reportarse a los Pacers sin mayores contratiempos.

Meses después de su primera experiencia en la NBA, aceptó la invitación de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) para representar a la isla al encontrarse en plena temporada muerta. Thompson no juega con el conjunto nacional desde el Mundial de 2023.

En aquel entonces, tuvo una participación limitada bajo la dirección de Nelson Colón, pero ahora apunta a tener un rol más prominente con el técnico Carlos González gracias a su experiencia en la NBA.

“Siento que crecí mucho como jugador. Siempre he creído que podía jugar en la NBA, y poder contribuir al equipo reforzó un poco esa confianza en mí mismo. Ahora entro a la cancha con mayor confianza”, aseguró el canastero.

Puerto Rico enfrentará este viernes a Canadá y el lunes a Bahamas. Ambos juegos serán transmitidos a las 7:00 p.m. por Wapa Deportes.

Los boricuas ocupan la tercera posición del Grupo B con marca de 1-3, por lo que necesitan ganar al menos uno de sus próximos dos juegos para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.