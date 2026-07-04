Puerto Rico no pudo contener a Shai Gilgeous-Alexander y sufrió el viernes una amplia derrota, 110-84, ante Canadá en el inicio de la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027 en el TD Coliseum, de Hamilton.

Con este resultado, los boricuas empeoraron su récord a 1-4 en el Grupo B, por lo que se verán obligados a ganar el juego del lunes en Nassau frente a Bahamas para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de las eliminatorias.

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Los boricuas no tuvieron disponible a José Alvarado, quien decidió permanecer en Nueva York mientras se oficializa su nuevo contrato de tres años y más de $14 millones con los Knicks. La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) espera tenerlo de vuelta para el próximo desafío.

A raíz de esto, Jezreel “Macho” De Jesús fue el armador titular del conjunto nacional ante los canadienses, luego de no ser convocado en los últimos tres años. Aportó solo seis puntos y cuatro asistencias en 26:26 minutos.

Canadá, en cambio, contó con la presencia de Gilgeous-Alexander, quien terminó con 26 puntos, tres rebotes y cuatro asistencias en su regreso a la selección canadiense. El Jugador Más Valioso de la temporada 2025-26 de la NBA, con el Thunder de Oklahoma City, no representaba a su país desde los Juegos Olímpicos de París 2024.

Canada 🇨🇦 get the job done over Puerto Rico 🇵🇷



Led by SGA and Andrew Nembhard, Canada make the home fans proud in Hamilton ✅#FIBAWC pic.twitter.com/HV391ilDYd — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) July 4, 2026

Andrew Nembhard fue el segundo líder ofensivo de Canadá con 23 unidades tras fallar solo dos de sus 11 tiros de campo. Dillon Brooks, la otra estrella enebeísta del quinteto canadiense, aportó 15 tantos.

El mejor de Puerto Rico fue Ysmael Romero con 17 puntos y cinco rebotes. Ethan Thompson y Alfonso Plummer añadieron 14 unidades cada uno, mientras que Enrique Freeman anotó 10 en su debut con el Equipo Nacional. Freeman encestó el 36.6 por ciento de sus disparos de campo (4/11).