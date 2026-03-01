Puerto Rico no tiene margen de error cuando reciba a Bahamas este domingo en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan, para su último juego de la segunda ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

Después de perder el viernes ante Canadá por 96-85 en tiempo extra, la Selección Nacional de baloncesto masculino está obligada a ganar su último partido como local en esta primera fase. Con este resultado, los puertorriqueños permanecen en el sótano del Grupo B con marca de 0-3, luego de caer también en los dos encuentros que disputaron contra Jamaica en la primera ventana en noviembre y diciembre pasado.

Bahamas, por su parte, ocupa el tercer puesto del Grupo B con récord de 1-2, tras darle el viernes a Jamaica su primera derrota en esta primera fase del clasificatorio. Canadá (3-0) ya avanzó a la siguiente ronda, mientras que Jamaica (2-1) se mantiene en el segundo lugar.

“Es sí o sí el domingo si queremos las aspiraciones de continuar”, dijo el dirigente del Equipo Nacional, Carlos González, en la conferencia de prensa después del revés ante Canadá. “Hay que ver el goal average porque esa victoria (de Bahamas) es bien importante. (Bahamas) es el rival directo de nosotros ahora mismo con una victoria. Si los vencemos, eso nos pone en una posición en la que básicamente estaríamos en una serie contra ellos para poder avanzar”, continuó.

González hizo referencia a la diferencia de puntos como posible criterio de desempate en el Grupo B, un factor que podría definir si Puerto Rico avanza a la siguiente etapa. Actualmente, el seleccionado puertorriqueño tiene un diferencial de puntos de -18, mientras que Bahamas registra -38. Con una diferencia de 20 puntos a favor de los boricuas, una victoria por cualquier margen los colocaría en la tercera posición del Grupo B.

Según datos de la FIBA, los boricuas han dominado a los bahameños en nueve de los 10 partidos oficiales que han tenido. Sin embargo, la actuación ante los canadienses no fue una que pueda alentar a cualquier fanático que tenía esperanzas en los jugadores que la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) convocó para esta ventana.

Del cuadro regular, Ysmael Romero fue el único que terminó en doble dígito en anotación con 16 puntos. El resto tuvo una noche para el olvido. Ramses Meléndez finalizó con cinco unidades, mientras que Stephen Thompson Jr. agregó solo tres. George Conditt IV y Zakai Zeigler fueron los peores que lucieron al no anotar ni una sola vez, pese a jugar más de 20 minutos cada uno.

Zeigler no ha sido capaz de llenar el vacío que dejó Tremont Waters en estas primeras dos ventanas clasificatorias al Mundial. Tjader Fernández, quien salió como suplente, añadió siete tantos y dos asistencias en 20 minutos. Georgie Pacheco, el otro armador que entró en sustitución de Ángel Matías, no jugó. Al otro lado, Canadá contó con una sobresaliente actuación de su armador Marcus Carr, quien lideró su ofensiva con 35 puntos y nueve asistencias.

Zakai Zeigler maneja el balón ante la defensa de Canadá. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

“En el lado defensivo no pudimos contenerlo. Obvio no es una responsabilidad solamente de los armadores. Es algo en conjunto y uno tiene que escoger si permite o trata de detener el roleo o los tiradores. Enfatizamos mucho en los tiradores y no ayudar tanto, pero no hicimos un buen trabajo en la defensa. Le permitimos que llegara y no fuimos consistentes en el plan. No pudimos detenerlo”, comentó González sobre el desempeño de Carr.

Alfonso Plummer fue el mejor anotador de Puerto Rico con 22 unidades, incluyendo seis triples. Le siguieron Chris Ortiz con 17 tantos, Romero con 16 y Piñeiro con 15, pero su esfuerzo no fue suficiente para vencer a un equipo de Canadá que no trajo a sus estrellas, como lo hará en la ventana de julio.

“Se nos hizo difícil correr la ofensiva con la presión que tenían los armadores”, admitió el técnico nacional. “No fuimos responsables. (Hicimos) muchos pases que sin sentido y sin responsabilidad. Fuimos por ahí por hacerlo y no le dimos el valor a ese pase o posesión y ellos (Canadá) le sacaron provecho. No fue que ellos nos la quitaron, sino que hicimos malos pases. No sé, tal vez concentración o la presión (que tenían)”, abundó el estratega sobre las 17 pérdidas de balón que cometieron los boricuas, nueve más que las ocho registradas por Canadá.

González reconoce que el juego del domingo será importantísimo para las aspiraciones de Puerto Rico de clasificar al Mundial 2027 y no descarta realizar cambios en el cuadro titular. Conditt IV, centro titular, no estará disponible por una lesión en la pantorrilla, informó el viernes la FBPUR. En su lugar, fue convocado Christian Negrón. El partido contra Bahamas está programado para las 6:00 p.m. y será transmitido por Wapa Deportes.