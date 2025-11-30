Los Equipos Nacionales femenino y masculino de Special Olympics Puerto Rico (SOPR, por sus siglas en inglés) recibieron el sábado sus uniformes de competencia para la primera Copa Mundial de Baloncesto 3x3 Unificado de Olimpiadas Especiales.

La Copa Mundial se celebrará del próximo viernes al próximo domingo en Distrito T-Mobile en San Juan y contará con la participación de 37 equipos de 28 países de todas las regiones.

“Es un gran sueño para mí, de representar a Puerto Rico en un torneo en mi País. Esperamos jugar bien y ganar esos primeros partidos para demostrarle a la gente que nosotros también sabemos jugar baloncesto”, expresó Alejandro “Yomo” Osorio, miembro del equipo masculino, que inaugurará el viernes, a las 11:40 a.m., ante el equipo de India.

Por su parte, Jerialyd Lozada, integrante del conjunto femenino, explicó su emoción de recibir el uniforme y de representar por primera vez a la isla en este evento de Olimpiadas Especiales.

“Estoy muy agradecida por la oportunidad, además quiero agradecer a mis compañeras y a mi familia por el apoyo”, destacó la armadora. que se estrenará en esta Copa el viernes, a las 12:00 p.m., ante Angola.

El combinado femenino chocará también ese día a las 7:00 p.m., con Egipto. Mientras, el sábado a las 12:00 p.m., jugará su último partido de la fase de grupos contra Jamaica.

Por su parte, los varones tendrán su segundo encuentro de la fase grupos el viernes a las 7:40 p.m., contra Emiratos Arabes Unidos, y el sábado jugarán contra Italia a las 11:20 p.m.

Las rondas eliminatorias iniciarán el sábado a partir de las 2:30 p.m. Los encuentros por el tercer lugar y las finales, en sus respectivas divisiones, se celebrarán el domingo a partir de las 2:00 p.m.

“En Special Olympics Puerto Rico estamos muy orgullosos y contentos de nuestros equipos, y esperamos con ansias y con mucho entusiasmo comenzar este gran torneo, en el que le dará exposición a los atletas con discapacidad intelectual. A nuestros atletas boricuas le damos las gracias y a echar el resto”, expresó Arnaldo Pérez, presidente de SOPR.