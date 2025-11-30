Los Caribes de San Sebastián derrotaron el sábado en cuatro parciales a los Mets de Guaynabo en el Coliseo Luis Aymat Cardona para mantenerse firmes en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM).

Los parciales a favor de San Sebastián fueron 25-23, 25-20, 21-25 y 25-20.

Con este triunfo, los Caribes sumaron los tres puntos disponibles y se despegaron en la cima con récord de 13-1 y 35 puntos acumulados.

Por su parte, los Mets continúan en el frío sótano con marca de 2-12 y apenas nueve unidades.

La ofensiva en doble dígito de los Caribes se repartió entre Corey Chavers (23 puntos), Anthony Negrón (12) y Pelegrín Vargas Jr. (10).

Por Guaynabo, en causa perdida, destacaron Inovel Romero con 22 unidades y Rafael Burgos con 10.

En las estadísticas colectivas, San Sebastián dominó a Guaynabo en ataques (54-47), bloqueos (11-10), defensas (60-56) y pases (41-37).

Ambos equipos finalizaron con tres servicios directos, mientras que Guaynabo salió mejor en asistencias (17-16).

Este domingo los Changos de Naranjito visitan a los Cafeteros de Yauco, los Plataneros de Corozal a los Patriotas de Lares y los Gigantes de Adjuntas a los Gigantes de Carolina.