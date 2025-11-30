Un ramillete de cuatro carreras en la tercera entrada le dio a los Indios de Mayagüez un triunfo, 4-3, sobre los Leones de Ponce en la jornada del sábado de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

La productiva entrada de la tribu detuvo en 32 la cantidad de entradas en las que el cuerpo monticular de los Leones no permitía anotaciones.

Ponce ahora tiene un récord de 10-6, pero permaneció en el segundo lugar de la tabla de posiciones de “La Pro”. Mayagüez, por su parte, mejoró el suyo a 8-8 y asciendió al tercer puesto.

PUBLICIDAD

La clave fueron dos sencillos de Jalen Miller y Eddie Rosario, y un doble de Emanuel Rivera. De esa manera, los Indios tomaron el comando del partido, 4-3, ante el abridor japonés Kazuto Taguchi.

Preguntan que si Mayagüez batea… 😅 ¡MUCHACHO! pic.twitter.com/N6U6s6P8FT — LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) November 30, 2025

Los Leones marcaron tres carreras aprovechando el descontrol del abridor de los Indios, Jorge López. Con el tránsito congestionado, López le dio primero una base por bolas a Antony Calarco y después le dio un pelotazo William Simoneit.

Fue el segundo pelotazo que propinaba el derecho en la entrada, pues golpeó a Alex Dickerson después de tolerarle hits a Dalton Guthrie y Jesmuel Valentín. Posteriormente, D’Shawn Knowles se sacrificó con elevado para que Ponce tomara la delantera 3-0.

Al zurdo Taguchi (2-2) se le adjudicó la derrota con las cuatro entradas que dio paso en tres y un tercio de entrada, En tanto, el derecho Lucas Vega se apuntó su segunda victoria de la temporada en su trabajo de tres y un tercio de entrada donde solo le dieron un hit. Su compañero Carlos Francisco alcanzó su segundo salvamento de la temporada.

Santurce gana en entradas extras

En el Estadio Hiram Bithorn, los Cangrejeros de Santurce marcaron cuatro carreras en la undécima entrada y derrotaron, 6-3, a los Senadores de San Juan.

Con el partido empatado 1-1, se activó la regla de ‘tie-breaker’, donde se coloca a un corredor en segunda base para ambos equipos al inicio de cada inning, sin outs, cuando persiste un empate al finalizar la novena entrada.

Ambas novenas anotaron carreras para empatar nuevamente el partido en la décima. Santurce lo hizo con un elevado de sacrificio de Jack López y San Juan lo hizo con un sencillo de Yariel González.

PUBLICIDAD

No obstante, la ofensiva de la novena santurcina fluyó con mayor consistencia ante los envíos del derecho Raúl Rivera. Roy Morales y Rubén Castro conectaron de hit para mover a Henry Ramos al plato para el 3-2.

Una vez más, RUBÉN CASTRO en el CLUTCH. ¡Una MÁQUINA el Ruby! 🔥🦾 pic.twitter.com/Q5twlB8ILe — LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) November 30, 2025

Enseguida Shed Long Jr repitió la dosis y Bryan Rey se sacrificó con elevado al jardín izquierdo para que entrara una anotación adicional a la cuenta de los Cangrejeros. Dos turnos más adelante, Jack López puso en caja de seguridad el partido al empujar dos más para el 6-2. Un sencillo de Delvin Pérez le dio a los Senadores su tercera anotación en el partido.

El zurdo Jordan Morales (3-0) se llevó el triunfo al permitir una carrera en una entrada, En tanto, Rivera (2-1) cargó con la derrota al permitir seis carreras en dos episodios.

Con este deselance, Santurce consiguió su duodécimo triunfo de la temporada en sus primeros 16 encuentros para continuar como los líderes del torneo. San Juan, de otro lado, cayó a la última posición con balance de 5-11.

Caguas regresa a la ruta ganadora

En el Estadio Yldefonso Solá Morales, el jardinero Bryan Torres se fue para la calle y remolcó dos carreras para guiar a los Criollos de Caguas a una victoria por 6-1 contra los Gigantes de Carolina.

Es la sexta derrota consecutiva para los Gigantes, quienes bajan al quinto lugar del torneo con marca de 7-9. Detrás de ellos, siguen los Criollos con un registro de 6-10.

Un cuadrangular solitario de Bryan Torres al jardín derecho abrió las puertas del pizarrón para colocar el partido 1-0 a favor de Caguas en la primera entrada. Los Gigantes igualaron el marcador, 1-1, con una potente línea de Johnathan Rodríguez al jardín central en el tercer episodio.

PUBLICIDAD

Bryan Torres se fue de 4-3 con HR, 2 RBI y hasta una base robada. La Yegüita apretando el paso. pic.twitter.com/X2AVjgJFEC — LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) November 30, 2025

Los Criollos tomaron el comando del partido nuevamente en la sexta entrada luego que el serpentinero de los Gigantes, Ángel Reyes, le diera una base por bolas a Vimael Machín y realizará un lanzamiento desviado para que el partido se pusiera 3-1.

Sin embargo, el avance de la yeguita no quedó allí. Sumaron dos carreras más con un pasbol del receptor Alan Espinal y un rodado para out forzado de Elijah Dunham para el 5-1.

Torres aportó una raya más a la causa de los Criollos al conectar un doble al jardín izquierdo en el séptimo episodio.

La victoria fue para Luke Taggart (3-0) después de no permitir carreras en uno y dos tercios de entrada, en las que toleró dos indiscutibles y propinó tres ponches. El zurdo R.J Martínez (1-2) cargó con el revés luego que fueran a su cuenta tres carreras en su apertura de cinco y un tercio de entrada.

La acción de “La Pro” continúa el domingo, cuando los Senadores enfrenten con los Cangrejeros en otros dos capítulos del “City Champ” en el Estadio Hiram Bithorn, los Leones visiten a los Indios en el Estadio Isidoro “Cholo” García y los Gigantes reciban a los Criollos en el Estadio Roberto Clemente Walker.

Los primeros dos partidos podrán verse, a partir de las 4:00 p.m., a través de la página oficial y la aplicación móvil de la LBPRC: www.ligapr.com así como por los canales de YouTube de los equipos locales.