El huracán Melissa devastó a Jamaica el pasado 28 de octubre. Con vientos máximos sostenidos de 185 millas por hora, la poderosa tormenta de categoría cinco causó la muerte de al menos 48 personas y destruyó más de 146,000 estructuras.

Esta situación llevó a que la Asociación de Baloncesto de Jamaica llegara a un acuerdo con la Federación de Baloncesto de Puerto Rico para que el Coliseo Roberto Clemente albergara los dos juegos de la primera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo de la FIBA.

Aún fuera de casa y recuperándose de los estragos de Melissa, los jamaiquinos dieron el viernes un palo que sacudió el Grupo B al vencer, 92-90, a la Selección Nacional con un canasto de Kofi Cockburn debajo del aro justo cuando expiró el tiempo reglamentario.

“Todo el mundo fue afectado de alguna manera”, dijo el dirigente de Jamaica, Richard Turner, al hablar en la conferencia de prensa post partido sobre el impacto del huracán en su equipo. “A la familia de (Kentan) Facey los golpeó fuerte. La casa de uno de nuestros asistentes perdió su techo. Esto impactó a todos de cierta manera. La mayoría de los chicos juegan en el extranjero con sus clubes, pero fueron afectados. Hablamos de esto al inicio de este viaje y les dije que tenemos la oportunidad de traer algo especial a Jamaica, algo que nunca antes habían experimentado”, contó el técnico.

Escombros y viviendas dañadas a lo largo del río Black en Jamaica, tras el huracán Melissa. (Foto AP/Matias Delacroix, Archivo) ( Matias Delacroix )

Turner reconoció la importancia del triunfo de los jamaiquinos en la “Catedral del baloncesto”. Después de todo, Jamaica ocupa el puesto 95 del ranking mundial de la FIBA, mientras Puerto Rico está en el 16. Además, forma parte del Grupo B, integrado también por Canadá (5) y Bahamas (51), por lo que cada victoria vale oro de cara a la segunda ronda.

“Kofi ha sido el corazón de este equipo esta semana y verlo anotar ese tiro en el último segundo significa mucho para nosotros. Nosotros pensamos que estamos en el grupo más difícil. Puerto Rico y Canadá son dos de los mejores equipos del mundo y Bahamas estuvo a un juego de clasificar a las pasadas Olimpiadas, así que salir de este grupo es un reto complicado para nosotros”, compartió Turner.

“Fue grandioso conseguir esto en nuestro primer partido, luego de lo que pasó en el país. Por momentos como este es que jugamos baloncesto, pero aún no hemos logrado nada. Esto es un gran triunfo, pero queda mucho camino por delante. Esta es apenas la primera ventana y, como dije, estamos en el grupo más difícil con Puerto Rico, Canadá y Bahamas. Nos quedan aún cuatro juegos, así que no hemos hecho nada todavía. Estamos tratando de avanzar a la siguiente ronda”, abundó.

Jamaica había enfrentado a Puerto Rico en 2013, 2012, 2006 y 1997, pero en ninguna de esas cuatro ocasiones había salido victorioso. Este primer triunfo lo consiguieron gracias a Cockburn, un centro de 26 años y 7’0” de estatura que dominó a unos diezmados boricuas con un doble-doble de 26 puntos y 15 rebotes.

Pero el espigado pívot contó con la ayuda de Tyran De Lattibeaudiere, quien sumó 15 unidades, mientras que Andrew Thelwell aportó 12. Chase Audiege, Romaine Thomas y Kentan Facey añadieron 11 tantos cada uno.

Jamaica volverá a enfrentarse a Puerto Rico este lunes, a las 7:00 p.m., en el Coliseo Roberto Clemente. De nuevamente derrotar al quinteto del dirigente Carlos González, los jamaiquinos podrían presentar un mejor plantel para las próximas ventanas.

Contaron con el escolta del Heat de Miami, Norman Powell, en los preclasificatorios y están en conversaciones para traer a otros enebeístas de origen jamaiquino como los gemelos Amen y Ausar Thompson, Nick Richards y Josh Minott.

Norman Powell promedia 24.5 puntos por juego con el Heat de Miami. ( Lynne Sladky )

Para avanzar a la segunda etapa, Puerto Rico y Jamaica deberán terminar entre las primeras tres posiciones del Grupo B. Luego, los primeros tres países del Grupo B cruzarán con los primeros tres del Grupo D, compuesto por Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.

Al concluir la segunda ronda, los tres mejores de cada grupo, junto con el mejor cuarto puesto, poncharán su boleto para el Mundial, que se llevará a cabo en Doha, Catar. as ventanas se extenderán hasta febrero de 2027, y para Jamaica sería la primera vez que clasificaría.