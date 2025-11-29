Impulsados por una noche explosiva de Shed Long Jr., una racha dominante desde el montículo de los Leones de Ponce y un cierre oportuno de los Indios de Mayagüez, la jornada del jueves dejó triunfos para Santurce, Ponce y Mayagüez, resultados que sacudieron nuevamente la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Los Cangrejeros de Santurce vencieron 5-3 a los Criollos de Caguas en el estadio Hiram Bithorn gracias a Long Jr., quien se fue de 4-3 con un doble y tres remolcadas para reafirmarse como líder empujador del torneo. Los crustáceos (11-4) conservaron así la cima del torneo, mientras Caguas cayó a 5-10.

Santurce tomó ventaja con rodados productores de Andrew Velázquez y Jack López en la segunda entrada. Caguas respondió con un doble matanza de Bryan Torres y más tarde con un jonrón de Luis Vázquez, pero Long Jr. volvió a marcar diferencia con un doble de dos carreras y un sencillo impulsor en el octavo para el 5-3 final. El zurdo Jordan Morales (2-0) se llevó la victoria y Robert Gsellman obtuvo su tercer salvamento.

En Carolina, los Leones de Ponce (10-5) extendieron a 30 sus entradas consecutivas sin permitir carreras al blanquear 2-0 a los Gigantes de Carolina (7-8). Bryant Salgado (2-0) brilló con cinco entradas de un hit y cuatro ponches antes de ceder el montículo al bullpen, que nuevamente estuvo perfecto. Andrew Marrero cerró para su quinto salvamento.

Los Leones rompieron el hielo en la tercera con un sencillo impulsor de Jesmuel Valentín, luego de que una jugada en el plato anuló una carrera previa. En el octavo, un doble de Edwin Díaz remolcó a Jankel Ortiz para el 2-0. El japonés Kazuo Ohno (0-3) cargó con la derrota.

Pos Equipo G P Dif Pos 1 Equipo Cangrejeros de Santurce G 11 P 4 Dif - Pos 2 Equipo Leones de Ponce G 10 P 5 Dif 1 Pos 3 Equipo Indios de Mayagüez G 7 P 8 Dif 4 Pos 3 Equipo Gigantes de Carolina G 7 P 8 Dif 4 Pos 5 Equipo Criollos de Caguas G 5 P 10 Dif 7 Pos 5 Equipo Senadores de San Juan G 5 P 10 Dif 7

En Mayagüez, los Indios (7-8) lograron su tercera victoria seguida al superar 3-1 a los Senadores de San Juan (5-10). Todas las carreras locales llegaron en la octava mediante un elevado de sacrificio de Eddie Rosario y un doble de dos carreras de Anthony García. Keylan Killgore (1-0) fue el ganador y Carlos Francisco obtuvo su primer salvamento.

La acción continúa el viernes con Santurce en San Juan, Mayagüez visitando a Ponce y Carolina enfrentando a Caguas.