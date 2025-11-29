Los Changos de Naranjito defendieron su legendaria cancha Gelito Ortega con una victoria en tres parciales sobre los Gigantes de Carolina el viernes, un triunfo que mantiene vivas sus esperanzas de avanzar a la postemporada de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM).

Naranjito (3-10, 12 puntos) se impuso 25-20, 25-17 y 26-24 para sumar los tres puntos disponibles. Clarke Godbold lideró la ofensiva con 15 puntos y Cole Gillis añadió 12. Carolina (4-9, 13 puntos) no tuvo jugadores en doble dígito.

Los Changos dominaron en bloqueos (10-5), servicios directos (6-0), pases (33-32) y asistencias (23-19). Carolina superó en ataques (35-30) y defensas (41-31). Con la derrota, los Gigantes permanecen en el quinto lugar, empatados con Adjuntas, mientras Naranjito sigue séptimo.

En el segundo partido de la jornada, los Plataneros de Corozal consolidaron su posición en el segundo lugar al derrotar 3-1 a los Cafeteros de Yauco en la cancha Juan C. Berríos de Barranquitas. Corozal (10-3, 29 puntos) ganó 25-20, 24-26, 25-20 y 25-21.

Spencer Olivier encabezó a los Plataneros con 28 puntos, seguido por Jalen Penrose con 16. Por Yauco (9-4, 24 puntos), Brandon Rattray anotó 18, Axel Meléndez 12 y Juan Felipe Castañeda 11. La derrota dejó a los Cafeteros sin sumar y en el tercer puesto.

La acción de la LVSM continúa el sábado, 29 de noviembre, con Guaynabo visitando a San Sebastián a las 8:00 p.m. El domingo, 30 de noviembre, Naranjito jugará en Yauco a las 7:00 p.m., mientras Corozal visitará a Lares a las 5:00 p.m.