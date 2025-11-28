Los Chiefs de Kansas City se han quedado sin margen de error.

Si quieren extender la dinastía y alcanzar el juego de campeonato de la AFC por novena temporada consecutiva para tener una oportunidad de ganar un cuarto título de Super Bowl con el entrenador Andy Reid y el quarterback Patrick Mahomes, necesitarán ganar sus últimos cinco juegos y recibir ayuda.

La derrota por 31-28 en Dallas el jueves dejó a los Chiefs (6-6) con un récord de .500. Ya han perdido contra los tres equipos con récord de 7-4 que actualmente ocupan los puestos de comodín de la AFC: Chargers, Jaguars, Bills, y también están detrás de los Texans (6-5) y Steelers (6-5).

Los últimos cinco juegos de Kansas City son en casa contra Houston y Los Ángeles (los Chargers vencieron a los Chiefs en la primera semana en Brasil), en Tennessee, en casa contra Denver y en Las Vegas. Los tres duelos más difíciles son en el Arrowhead Stadium, donde los Chiefs tienen un récord de 5-1.

“Ahora tienes que ganar cada juego. Espero que eso sea suficiente”, expresó Mahomes. “Vamos a jugar contra muchos buenos equipos próximamente. Si vamos a llegar a los playoffs, tendremos que ganarlos todos. Esa tiene que ser la mentalidad al regresar al trabajo”.

Va a ser una tarea difícil para Mahomes y compañía. Una ofensiva inconsistente mostró señales alentadoras, anotando cuatro touchdowns contra Dallas. Pero la defensa de Steve Spagnoulo permitió 457 yardas y 31 puntos. Necesitan poner la casa en orden en la recta final.

Mientras tanto, los Cowboys (6-5-1) han vuelto a la carrera por los playoffs de la NFC con su tercera victoria consecutiva. Derrotaron a los Eagles, campeones defensores del Super Bowl, y a los subcampeones en un lapso de cinco días.

Dak Prescott está prosperando gracias a George Pickens y CeeDee Lamb, quienes superaron los errores contra Filadelfia. La defensa renovada superó a una línea ofensiva debilitada y acosó a Mahomes durante todo el juego.

Aun así, los Cowboys tienen un largo camino por recorrer. Tendrían que ganar todos sus juegos y que los Eagles (8-3) pierdan tres juegos para ganar el Este de la NFC.

Dallas visita Detroit la próxima semana, recibe a Minnesota y a los Chargers y termina con juegos consecutivos de visitante contra Washington y los Giants de Nueva York.

Los Cowboys superarían a los Lions (7-5) con una victoria el próximo jueves. Necesitarán que San Francisco (8-4) pierda dos juegos si ganan todos para terminar con una racha de ocho victorias consecutivas.

“Estamos jugando buen fútbol americano, estamos en una racha de tres victorias consecutivas”, comentó el entrenador de los Cowboys, Brian Schottenheimer. “Necesitamos llegar a cuatro. Y nuevamente, creo que si miras las cosas de esa manera, hace que el proceso sea más fácil, y si seguimos ganando partidos de fútbol, veremos qué pasa al final”.

Carrera por el Norte de la NFC

Las esperanzas de Detroit de convertirse en campeón de división por tercera vez consecutiva sufrieron un golpe serio con una derrota por 31-24 ante los Packers de Green Bay.

Jordan Love estuvo sobresaliente, lanzando cuatro pases de touchdown. Micah Parsons fue dominante, registrando dos capturas y media. Los Packers (8-3-1) barrieron a los Lions y tomarían el primer lugar si Chicago (8-3) pierde en Filadelfia (8-3) el viernes.

Los Packers enfrentarán a los Bears dos veces en los próximos tres juegos, intercalados con un juego de visitante contra los Broncos (9-2). La batalla de la división se decidirá en esos enfrentamientos.

“Hay muchos buenos equipos de fútbol en nuestra división”, dijo Love. “Tenemos que salir aquí y manejar el negocio cada vez que tengamos esas oportunidades. Obviamente, sabemos que este tramo de tres juegos que hemos tenido con los Vikings, ahora los Lions, y luego vamos con los Bears la próxima semana. Tienes que entrar y ganar estos juegos y tratar de controlar tu propio destino ganando todos”.

Detroit ha perdido tres de cuatro y cuatro de seis. Los Lions tendrían que ganar todos y recibir ayuda para ganar otro título de división. Tampoco tendrán un camino fácil hacia un puesto de comodín. Después de Dallas, los Lions visitan a los Rams, líderes de la NFC, reciben a los Steelers y terminan con juegos consecutivos de visitante contra los Vikings y Bears.

“Tienes que hacer tu trabajo, tienes que ganar y necesitas un poco de ayuda. Y eso es lo que es”, dijo el entrenador Dan Campbell. “Pero todo comienza con que tú hagas tu trabajo, que somos nosotros, y encontrar una manera de ganar el próximo que tenemos delante. Realmente es así de simple. No lo hagas más complicado de lo necesario. Es frustrante, apesta, es difícil, pero lo hicimos nosotros mismos y somos los únicos que vamos a salir de esto también”.

Tropiezan los Ravens

Joe Burrow regresó con los Bengals y ayudó a poner fin a la racha de cinco victorias consecutivas de Baltimore.

Gran parte del crédito se lo lleva la defensa de Cincinnati por asfixiar a Lamar Jackson, Derrick Henry y los Ravens. Una unidad que entró al juego en último lugar en la NFL forzó cinco pérdidas de balón.

Los Ravens (6-6) cayeron medio juego detrás de los Steelers (6-5) por el primer lugar en el Norte de la AFC. Pittsburgh recibe a Buffalo el domingo. Los Ravens y Steelers se enfrentarán en la Semana 14 y 18.

Jackson lanzó cuatro pases de touchdown contra Miami después de regresar tras una ausencia de tres juegos por lesión. Pero tiene un pase de touchdown y tres intercepciones en cuatro juegos desde entonces.