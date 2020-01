"You need some luck to beat him" ! After an unbreathable match of 4h10, @ThiemDomi beats World Number 1 @RafaelNadal 7-6(3), 7-6(4), 4-6, 7-6(6) to reach his first @AustralianOpen semi-final. #greatfight pic.twitter.com/BfoYvAZYh7