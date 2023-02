En los pasillos del hospedaje del Equipo Nacional de Baloncesto de Puerto Rico en Medellín, Colombia, en la sala de terapias, en la guagua de transporte, lo que percibe este domingo el dirigente Nelson Colón es un total enfoque en sus jugadores.

“Estamos listos para el partido de hoy. Estamos dando los últimos toques antes de irnos al partido. Todos están bien. Los jugadores están en salud, tranquilos, enfocados. De verdad que veo una concentración y un nivel de madurez que ha alcanzado este grupo. Este es el momento más importante. Sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos lo que nos jugamos hoy y de esa manera se refleja la concentración, el deseo y hambre que tenemos de salir a jugar hoy”, dijo el dirigente de Puerto Rico, Nelson Colón, mediante una entrevista vía Zoom con medios de Puerto Rico.

Colón habló en una entrevista temprano en la tarde de Puerto Rico que fue coordinada por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.

El partido en Medellín, Colombia sube a las 8:00 p.m. de Puerto Rico.

La Selección necesita una victoria ante Colombia para clasificar al Mundial. El juego ante Colombia es su último del sistema de ventanas de clasificación. De hecho, Puerto Rico clasificó a la pasada edición del Mundial en su último encuentro de clasificación.

La victoria es el único objetivo que mira el equipo en Medellín, dijo Colón, sin entrar a considerar los otros escenarios. Entre ellos está que Puerto Rico incluso puede clasificar perdiendo en Colombia si ambos Brasil o México, u uno de los dos, es también derrotado en sus respectivos partidos ante Estados Unidos y Uruguay. Esos dos partidos se juegan en el Cono Sur del continente Americano.

Ahora bien, una derrota de Puerto Rico ante Colombia sumado a triunfos de México y Brasil representarían la eliminación de los boricuas, quienes finalizarían en la cuarta posición del Grupo F sin posibilidad de superar al cuarto lugar del Grupo E.

Esto se desprende de la tabla de posiciones de ambos los Grupos E y F entrenando a la jornada final del sistema de clasificación. El mismo encuentro a Puerto Rico como el segundo posicionado y entre los mejores tres del Grupo F, los que son los puestos que avanzan al Mundial, jugando al igual que Brasil y México para marca de 7-4 pero con ventajas sobre ambos por haberle ganado dos veces a Brasil y sobre México por ‘goal average’ tras dividir resultados en sus enfrentamientos. Estados Unidos domina este grupo con balance de 9-2 en tanto que Uruguay y Colombia ya está jugando sin potencial de clasificación y balances respectivos de 6-6 y 3-8.

Mientras, el Grupo E lo domina Canadá con balance de 10-1 seguido de Venezuela, Dominicana y Argentina, en ese orden con idéntico balance de 8-3 y posicionados según el goal average. Bahamas con 3-8 y Panamá con 2-9 completan el grupo ya sin esperanzas de clasificación.

A la Copa del Mundo de la FIBA del 2023, que se jugarán en Filipinas, Indonesia y Japón avanzarán los tres mejores de cada grupo y el cuarto mejor de entre los dos grupos. Si Puerto Rico finaliza cuarto en su grupo ya no tendría chance de ser el mejor cuarto lugar de ambos grupos como lo fue en la pasada clasificación mundial.

“Tenemos plan A, B, C, D, E, F y G. Pero la bola está en nuestra cancha. La oportunidad la tenemos nosotros. Solamente tenemos que venir aquí, como hicimos en Brasil: enfocarnos, jugar para el equipo y saber la importancia del partido. No relajarnos. Todas las posesiones cuentan. Todo lo que hagamos al principio se suma al final e ir por la victoria, no pensando que si pasa ésto o lo otro”, dijo Colón.

Colombia será un rival complejo, dijo Colón. Ese equipo representa un quinteto físico, que en ocasiones le ha ganado a Puerto Rico la batalla de los rebotes, que representará jugadores que no estuvieron en el primer partido ante los boricua, éste en noviembre.

Pero es un rival asequible gracias al enfoque y las energías que le envía la fanaticada boricua.

“No va a ser un partido fácil ni cómodo. Ellos (Colombia) activaron algunos jugadores. No obstante, estamos bien concentrados y enfocados. Es la llave de muchas cosas, de todos los sacrificios que hemos hecho. Y el respaldo que tenemos del pueblo es una cosa inmensa, lo que es gasolina para el tanque. Es sí o sí. No hay otra”, dijo.

Colombia perdió 113-54 ante México en Medellín el jueves. Uno de los jugadores que activará contra Puerto Rico es Juan Diego Tello, dijo Colón.

Puerto Rico, por su parte, viene de derrotar a Brasil por 92-90 con su primer histórico triunfo sobre los sudamericanos en suelo brasileños en 60 años de historia competitiva, según lo reportó el historiador Carlos Uriarte.

El partido se celebrará en las alturas de Medellín, que está localizado a casi 5,000 pies de altura sobre el nivel del mar. Colón dijo que no han sentido los efectos de la altura, pero que lo tiene presente a la hora de rotar jugadores. La altura afecta la respiración.

“Estamos conscientes. Lo hemos hablado. Estamos bien altos aquí. Es una de las situaciones que tenemos en mente, ver cómo va el juego, si vemos que el aire nos falta, si hay un cansancio temprano, pues tenemos que estar listos, movernos, con las piernas frescas y aire en los 40 minutos”, dijo.