La NBA vivió ‘un terremoto’ en las últimas horas por unas declaraciones explosivas de una exporrista de los Brooklyn Nets, quien reveló que tuvo encuentros sexuales con varias estrellas de la mejor liga de baloncesto del mundo.

Se trata de Jen Rufo, quien fue parte del grupo de porristas del equipo de Brooklyn entre los años 2011 y 2015, y desveló que tuvo una serie de ‘amoríos’ y relaciones sexuales con algunos jugadores.

La exporrista contó en el podcast Leo and Danny Show, que tenía rotundamente prohibido intimar con las estrellas de la NBA. Sin embargo, esta medida no fue impedimento para relacionarse con ellos, porque ‘en el contrato no estaba escrito’.

“Durante el tiempo que estuve bailando con ellos lo hice de todos modos. Estuve allí durante unos cuatro años y en el transcurso de ese tiempo me relacioné con un par de jugadores”, fueron las palabras de Jen tras la picante pregunta.

Rufo decidió no dar nombres en específico de los jugadores con los que tuvo intimidad, pero explicó que “para los altos mandos de la NBA, esto no está bien visto”.

Eso sí, dejó claro que tuvo relaciones sexuales con varias estrellas de los Brooklyn Nets y confirmó que solo lo hizo mientras era parte del grupo de porristas del equipo.

Después de dejar el grupo de porristas, Jen Rufo decidió dedicarse al modelaje y la actuación, pero no tuvo el éxito esperado.

Años más tarde, se consolidó como entrenadora personal y suele dar consejos de salud y alimentación a sus miles de seguidores en las redes sociales.

“Disfruto ayudar a otros a alcanzar sus objetivos de salud y fitness mediante la planificación de programas personales. Me especializo en rendimiento deportivo, pesas rusas, entrenamiento de fuerza funcional, técnicas de movilización y acondicionamiento metabólico. Me enorgullezco de tener un amplio conocimiento de la nutrición y el entrenamiento”, finalizó.