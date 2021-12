El Baloncesto Superior Nacional sostuvo hoy su primera reunión para confeccionar su torneo del 2022 y una cosa que quedó aparentemente establecida fue la continuación de su presidente Ricardo Dalmau al frente del organismo.

Dalmau fue mencionado este mes como un posible candidato a la vacante en la alcaldía de Guaynabo pero al parecer desistió de someter una candidatura reafirmando así, sin necesidad de tocar el tema en la reunión, su intención de seguir al frente del BSN.

Consultado tras la reunión sobre su potencial candidatura, una que hubiera tenido que confirmar a más a tardar ayer en la tarde, éste dijo que “por ahora” se mantiene aportando a Puerto Rico “privadamente”, en vez desde el ámbito público.

Resuelta la incógnita que según varios apoderados no tuvo que ser ni tema en la reunión, considerando estos que Dalmau les hubiera dicho de antemano si en verdad iba a someter su candidatura, lo que lo hubiera obligado a salir de la presidencia del BSN, la liga tomó ayer decisiones importantes para el torneo del 2022. Por ejemplo, que la próxima temporada iniciará el sábado, 9 de abril, y que la competencia regresará nuevamente con 12 franquicias.

Además los apoderados determinaron mantener en dos el número de refuerzos por equipo según lo informó e propio Dalmau a la salida de una reunión celebrada en el Museo del Deporte de Guaynabo, municipio en donde arde el tema de la vacante del puesto de alcalde surgido tras el arresto renuncia del acusado por fraude y corrupción a nivel federal Ángel Pérez.

Crean comité para evaluar el tope salarial

Dalmau dijo que también que ayer se delegó en un comité de tres apoderados del BSN junto a la Asociación de Jugadores para trabajar en el establecimiento de un nuevo tope salarial para las próximas temporadas. En los pasados tres años el tope ha estado en $40,000 y hace unos años atrás llegó a ser de $120,000.

Mientras, al elegir la fecha de inicio del torneo del 2022 para el 9 de abril, la Junta de Directores determinó un periodo de juego que desde ya armoniza los planes de juego con los compromisos del Equipo Nacional el año que viene. Dalmau explicói que el torneo regular correrá del 9 de abril al 26 o 27 de junio. La postemporada, por su parte, comenzaría a partir del 7 de julio. El periodo entre fechas serviría para que los convocados del Equipo Nacional participen en una ventana de la FIBA que se jugaría durante ese tiempo y que formar parte del proceso de ventanas clasificatorias para la Copa del Mundo 2023.

“Se toman en consideración múltiples factores a la hora de tomar la decisión el inicio del torneo y la duración del mismo. En este caso, se tomó en consideración los compromisos de la Selección Nacional y tratamos de armonizarlo con nuestro esfuerzo de tener un torneo de calidad”, dijo Dalmau.

Entre las 12 franquicias confirmadas para la próxima temporada está la de los Atléticos de San Germán, a quien se le aprobó ayer un nuevo apoderado. El mismo es José ‘Cheo’ Rivera, un comerciante de San Germán que fue apoderado de la franquicia en el 2013 y quien ha retomado el control del equipo.

Ricardo Dalmau trabaja en la actualidad en el montaje de su tercer torneo al frente del BSN. ( VANESSA SERRA DIAZ )

Rivera, quien estuvo ayer en la reunión, inició inmediatamente su gestión ayer confirmando la firma de Eddie Casiano como dirigente del equipo por al menos las próximas tres temporadas.

Por otro lado, no fue fue vista con buenos ojos una propuesta para nuevas franquicias y no pasó de ‘primera base’ una propuesta para aumentar a tres los refuerzos que puedan contratar los equipos. Ambos temas también hablan sobre la economía de la liga.

“Usualmente le doy apertura a todas las peticiones que llegan. Se discutió bastante rápido y, al momento, no hay ambiente para aprobarlo de la forma en que se planteó“, dijo Dalmau sobre el tema de la suma de un refuerzo por equipo.

El presidente dijo que hubo argumentos en contra, como las plazas de jugadores locales que recortaría un tercer refuerzo por equipo. El factor económico fue otro argumento, así como el de balance competitivo.

Otro tema auscultado en la reunión fue la propuestas de juegos de temporada regular en Orlando. Dalmau dijo que es una movida de alto riesgo porque tienen poco tiempo para darle forma y porque exige una inversión sustancial. Solo sería un producto seguro si el BSN logra que un promotor se responsabilice del evento.

Todos esos temas de baloncesto ocuparon la agenda de la reunión en carácter de exclusividad. Dalmau dijo que el tema político no fue parte de la reunión y no fue necesario hablar del tema porque ya desde el día antes se hizo evidente que él no sometería los papeles para la candidatura.