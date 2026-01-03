San Francisco. Shai Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos y repartió siete asistencias, y el Thunder de Oklahoma City dominó 131-94 a los Warriors de Golden State, que estaban incompletos, el viernes por la noche.

Stephen Curry no jugó debido a un esguince en el tobillo izquierdo y su compañero de la línea de fondo, Jimmy Butler, se enfermó más temprano en el día. Draymond Green descansó, mientras que Jonathan Kuminga se perdió el partido por molestias en la espalda.

Esto dejó a Steve Kerr con un quinteto inicial compuesto por Brandin Podziemski, Moses Moody, Will Richard, Gui Santos y Quinten Post.

Kerr se mostró optimista de que Curry jugaría el sábado contra el Jazz.

Gilgeous-Alexander lanzó diez de 20 con tres triples y convirtió sus siete tiros libres para su séptimo partido en los últimos nueve con 30 o más puntos, y ahora tres consecutivos. Anotó 38 puntos al acertar 13 de 21 tiros y cinco triples en el último enfrentamiento contra los Warriors.

Chet Holmgren contribuyó con 15 unidades y 15 rebotes, su mejor marca de la temporada, quedándose a dos de su récord personal, mientras Oklahoma City (30-5) ganó su cuarto partido seguido tras su primera racha de dos derrotas de la temporada.

Richard sumó 13 tantos y cinco rebotes, Al Horford y Moody también anotaron 13, mientras que Pat Spencer repartió 11 asistencias contra el campeón defensor Thunder, que había perdido sus dos partidos anteriores como visitante pero también ganó 124-112 en Golden State exactamente un mes antes, el 2 de diciembre.

El triple de Richard con 7:19 por jugar en el segundo cuarto acercó a Golden State a 38-36 antes de que Oklahoma City respondiera con una racha de 19-0 para irse al descanso con ventaja de 64-45.

Los Warriors habían ganado dos seguidos, cinco de seis y tres consecutivos en casa, donde están en una racha de diez de 11 en el Chase Center.

Antetokounmpo le da el triunfo a Milwaukee en los últimos segundos

En otro partido, Giannis Antetokounmpo realizó una clavada tras un pase de Kevin Porter Jr. con 4.7 segundos restantes para darles a los Bucks de Milwaukee una victoria de 122-121 sobre los Hornets de Charlotte.

Antetokounmpo contabilizó 30 puntos, diez rebotes y cinco asistencias para llegar a 158 partidos en la NBA con al menos 30 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias. Antetokounmpo superó a Oscar Robertson y Kareem Abdul-Jabbar, quienes lograron esa hazaña 157 veces cada uno.

La ventaja en el marcador cambió de manos tres veces en los últimos 10.5 segundos.

Kyle Kuzma de Milwaukee encestó un triple para poner a los Bucks adelante por 120-118 con 10.3 segundos restantes.

Después de que Charlotte pidió un tiempo muerto, Sion James pasó el balón a Miles Bridges, quien se dirigía hacia la canasta. Bridges encestó mientras provocaba la sexta falta de Kuzma con 8.8 segundos restantes. Bridges acertó el tiro libre subsiguiente para completar una jugada de tres puntos que puso a Charlotte de nuevo adelante.

Milwaukee pidió una pausa. Porter lanzó un saque a Antetokounmpo, quien le suministró un pase y luego se dirigió hacia la canasta para atrapar un envío de vuelta y realizar la volcada.

Charlotte aún tenía un tiempo muerto más. LaMelo Ball sirvió a Brandon Miller, cuyo intento de bandeja en movimiento y rebotó en el tablero y no entró cuando sonó la bocina.

Kon Knueppel anotó 26 puntos, Bridges 25, Miller 19 y Collin Sexton 16 por Charlotte. Ryan Rollins totalizó 29 puntos y ocho asistencias por Milwaukee, mientras que Bobby Portis anotó 20 puntos.

Luka y LeBron se crecen ante Memphis

En otro compromiso, Luka Doncic anotó 34 puntos —la mitad en tiros libres— y LeBron James agregó 31 para que los Lakers de Los Ángeles remontaran y vencieran 128-121 a unos incompletos Grizzlies de Memphis.

Los Lakers se llevaron así el primer duelo de una serie de dos. Los equipos se enfrentarán nuevamente el domingo en Los Ángeles.

Doncic sumó ocho asistencias y seis rebotes. James consiguió nueve tableros y seis asistencias. Las superestrellas dominaron el último cuarto, destacado por una racha de 12-2 que dejó el partido prácticamente definido.

El esloveno Doncic anotó cuatro puntos y asistió en dos triples mientras James cerró la racha con una canasta.

Los Grizzlies carecieron de seis jugadores, incluido Zach Edey. Tuvieron a seis jugadores con cifras de dos dígitos.

Jaren Jackson Jr. anotó 25 puntos para liderar a los Grizzlies, que han perdido cuatro de seis y cayeron dos juegos por debajo del .500 como visitantes. El ex Laker Kentavious Caldwell-Pope agregó 20 puntos. Ja Morant totalizó 16 puntos y 11 asistencias tras su duelo de 40 puntos el martes, en una derrota en tiempo extra ante Filadelfia.

Jake Laravia anotó 21 puntos al acertar ocho de 12 tiros. Añadió nueve rebotes por los Lakers.

Los Lakers desperdiciaron una ventaja de 15 puntos en el segundo cuarto después de que los Grizzlies anotaron 18 puntos consecutivos para tomar una ventaja de tres puntos, la primera del encuentro. Caldwell-Pope encestó dos de los cuatro triples de los Grizzlies en la racha.

Los triples consecutivos de Caldwell-Pope forzaron un empate a 96 al entrar en el cuarto periodo.

Sin Wembanyama, Spurs vencen a Pacers

En otro juego, De’Aaron Fox anotó 24 puntos y los Spurs de San Antonio ganaron su primer encuentro desde que Victor Wembanyama se lastimó la rodilla izquierda, al doblegar 123-113 a los Pacers de Indiana, quienes sufrieron su undécima derrota en fila.

Wembanyama sufrió una hiperextensión de la rodilla el miércoles por la noche, durante una victoria en casa sobre Nueva York. Una resonancia magnética mostró que no había daño en los ligamentos pero el pívot francés se quedó en San Antonio para rehabilitar la lesión.

El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, dijo que la condición de Wembanyama se revisará día a día, pero no descartó la posibilidad de que pudiera jugar contra Portland el sábado por la noche en San Antonio. Los Spurs tienen un récord de 10-3 cuando Wembanyama no juega.

Dylan Harper sumó 22 puntos por los Spurs, y Stephon Castle terminó con 19.

Pascal Siakam lideró a Indiana con 23 puntos y diez rebotes. Andrew Nembhard anotó 19 unidades, y Micah Potter agregó 16 en su primer duelo como titular en cinco partidos con los Pacers.

Los Pacers lanzaron con un 51% de efectividad mientras que los Spurs lograron un 44% en general. San Antonio convirtió 22 de 28 tiros libres, mientras que Indiana embocó 13 de 15.

Cavaliers derrotan a unos diezmados Nuggets

En otro encuentro, Donovan Mitchell anotó 33 puntos, mientras que Darius Garland sumó 18 unidades y ocho asistencias por los Cavaliers de Cleveland, quienes vencieron 113-108 a los Nuggets de Denver.

De’Andre Hunter añadió 16 puntos y Jarrett Allen totalizó ocho tantos y 12 rebotes por los Cavaliers, quienes estaban detrás 105-101 con 4:43 minutos restantes antes de anotar diez puntos sin respuesta. Un triple de Garland los puso arriba definitivamente con 2:13 por jugar.

Jamal Murray anotó 28 de sus 34 puntos en la primera mitad por los Nuggets, quienes jugaron su segundo partido sin el pívot superestrella Nikola Jokic. El serbio, tres veces nombrado el Jugador Más Valioso de la NBA, sufrió una hiperextensión en su rodilla izquierda en Miami el 29 de diciembre y estará fuera al menos un mes.

Peyton Watson consiguió 21 puntos y Tim Hardaway Jr. anotó 15, pero falló ocho de los nueve tiros del equipo en el último cuarto, cuando Denver fue superado por 24-11. Murray logró también seis rebotes y siete asistencias, terminando 12 de 28 en tiros de campo.

Tres titulares adicionales de los Nuggets estuvieron inactivos: los aleros Aaron Gordon (distensión en el isquiotibial derecho) y Cam Johnson (molestia en la rodilla derecha), así como el base Christian Braun (esguince en el tobillo izquierdo). El pívot suplente Jonas Valanciunas (distensión en la pantorrilla derecha) también estará fuera por un mes.

Los Cavaliers aprovecharon sus ausencias, al dominar la batalla de rebotes 55-32. El actual Jugador Defensivo del Año, Evan Mobley, contabilizó ocho puntos, 11 rebotes y tres tapas, pero falló sus cinco tiros libres.

Hawks vuelven a doblegar a los Knicks

En otro desafío, Jalen Johnson tuvo 18 puntos, 11 asistencias y diez rebotes en su séptimo triple-doble de la temporada, liderando a los Hawks de Atlanta a una victoria de 111-99 sobre los Knicks de Nueva York.

Nickeil Alexander-Walker anotó 23 unidades y Onyeka Okongwu tuvo 22 para los Hawks, mientras que tanto Zaccharie Risacher como Luke Kennard anotaron 12.

Jalen Brunson lideró a los Knicks con 24 tantos. OG Anunoby tuvo 19 y diez rebotes, y Mikal Bridges agregó 18 puntos.

Ariel Hukporti, quien reemplazó a Karl-Anthony Towns (enfermedad) en la alineación titular, logró un récord personal de 17 rebotes para Nueva York.

Los Knicks se separaron rápidamente con una ventaja de 11-2. Con un marcador de 30-29 en contra, los Hawks anotaron los últimos cuatro puntos del primer cuarto y nunca volvieron a estar abajo.

Atlanta amplió su diferencia a 60-45 con un tiro corto de Okongwu a 1:16 del final del segundo cuarto antes de que un tiro de Brunson redujera el déficit de los Knicks a 60-47 al medio tiempo.

La bandeja de Alexander-Walker a 1:14 del final del tercer cuarto le dio a los Hawks su mayor ventaja del juego con 94-68 y estaban adelante 94-70 al final del período.

Los Knicks anotaron los primeros 11 puntos del último cuarto y se acercaron a 94-81 antes de que Kennard conectara dos triples consecutivos para terminar la racha.

Nueva York montó un último intento tras triples consecutivos de Bridges para acercarse a 108-99, pero nunca se acercaron más.

Los Hawks, que han ganado dos seguidos tras una racha de siete derrotas consecutivas, se convirtieron en el primer equipo en mantener a los Knicks por debajo de los 100 puntos esta temporada.