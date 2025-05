FULL TEAM EFFORT AS OKC TAKES A 3-2 LEAD 🙌



🌩️ SGA: 31 PTS, 7 AST, 2 BLK

🌩️ J-Dub: 18 PTS, 9 REB, 4 AST

🌩️ I-Hart: 15 PTS, 7 REB

🌩️ Holmgren: 14 PTS, 8 REB, 2 BLK

🌩️ Dort: 12 PTS, 4 3PM

🌩️ Caruso: 13 PTS, 4 REB



OKC (3-2) DEN Game 6: Thursday at 8:30pm/et on ESPN ‼️ pic.twitter.com/myZuLiopBs