Miami Shores, Florida. El partido de regreso para enfrentar a su anterior equipo no es novedad para Jimmy Butler. Recibió una ovación de pie y un video de homenaje en Chicago en 2018. Fue abucheado en Minnesota en 2019. Fue abucheado aún más fuerte en su regreso a Filadelfia más tarde ese año.

El próximo: Su regreso a Miami el martes.

Y es justo esperar un poco de todo.

El Heat preparó un video homenaje, lo cual no es raro para los jugadores que regresan y que fueron estelares con la franquicia. Casi con certeza habrá una presentación estruendosa cuando se mencione su nombre junto al resto de los titulares de Golden State. Habrá algunos aplausos. Habrá muchos abucheos. Todo es de esperarse, especialmente después de que las últimas semanas de Butler en Miami estuvieran marcadas por tres suspensiones que precedieron su canje a los Warriors el mes pasado.

“No hay resentimientos”, dijo Butler el lunes después de que los Warriors practicaran en la Universidad Barry. “Estoy en un mejor lugar ahora para mí”.

Él quería salir, y el Heat finalmente le concedió su deseo. Los Warriors tienen un récord de 16-3 con Butler en la alineación, suficiente impulso para ayudarles a salir del rango de los puestos del mini-torneo y darles la oportunidad de asegurar un puesto garantizado en los playoffs si llegan a quedar entre los seis primeros. Butler parece más feliz y los Warriors están jugando mejor, una clara victoria para Golden State.

Miami acaba de romper una racha de diez derrotas consecutivas. El Heat, que probablemente se resigne al mini-torneo como su camino a la postemporada, todavía se están adaptando a la vida después de Jimmy.

“Obviamente habrá muchos sentimientos encontrados”, dijo el entrenador de los Heat, Erik Spoelstra, sobre el regreso de Butler a Miami. “Probablemente no exprese todos ellos y eso es justo. Pero tuvimos una gran racha de cinco años y no ganamos el título. Tuvimos algunos grandes momentos aquí”.

El Heat llegó dos veces a las Finales de la NBA y tres veces a las finales de la Conferencia Este en la era de Butler, ganando 268 juegos, incluidos los playoffs, en sus primeras cinco temporadas con el club. Pero después de que no le ofrecieron una extensión el verano pasado, la relación comenzó a resquebrajarse. El equipo lo suspendió tres veces por varias violaciones de las reglas del equipo y dejó abiertamente en claro que sentía que un cambio de escenario era necesario. El Heat dijo que no lo intercambiarían, pero no tuvieron más remedio que cambiar de rumbo.

Los Warriors presentaron la oferta que cerró el trato, y nuevamente parecen contendientes al título.

“Ha sido increíble. Es uno de los mejores jugadores de la liga. Ha transformado instantáneamente a nuestro equipo”, dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. “Estamos 16-4 desde que lo conseguimos. Es un talento muy único. Es una superestrella, pero es una superestrella sutil. No te impresiona con su capacidad de salto o destreza de tiro o velocidad. Es solo su fuerza bruta y su cerebro. Es uno de los jugadores más inteligentes con los que he estado”.

Para que conste, los equipos de Butler han tenido un récord de 1-2 en los juegos de regreso de Jimmy en su carrera. Minnesota perdió 114-113 en Chicago el nueve de febrero de 2018, Filadelfia ganó 118-109 en Minnesota el 30 de marzo de 2019 y Miami perdió 113-86 en Filadelfia el 23 de noviembre de 2019.

Butler insiste en que para él, el martes será solo otro día.

“Esto es baloncesto. Es muy simple”, dijo Butler. “No tengo todas las emociones que todos piensan que voy a tener. Es lo que es. Me doy cuenta de que tuvimos algunos grandes años aquí. Pero voy a jugar. Voy a jugar baloncesto”.