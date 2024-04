En su estreno como dirigente en propiedad en el Baloncesto Superior Nacional, José Juan Barea se ha visto obligado a realizar ajustes con los Mets de Guaynabo desde que arrancó el torneo 2024.

Los Mets no han contado con su armador titular, Gary Browne, en los seis partidos que han disputado debido a una contusión en la rodilla, aunque Barea anticipó que este debutará el viernes, 26 de abril, frente a los Atléticos de San Germán.

Desde hace unas semanas, Gary Browne ha estado practicando antes de arrancar los juegos de los Mets de Guaynabo. ( Ramon "Tonito" Zayas )

De igual manera, el importado Rondae Hollis-Jefferson sufrió el pasado sábado una lesión en el cuádriceps ante los Piratas de Quebradillas que lo dejaría fuera por al menos tres semanas.

Aún así, Guaynabo sumó el martes su quinta victoria al hilo para mejorar su récord a 5-1, el mejor en la liga en lo que va de la joven campaña. Y en gran parte ha sido gracias a un Jaysean Paige que se ha echado a Guaynabo en sus hombros, promediando 24.8 puntos, 4.7 rebotes y 4.7 asistencias por juego. Sin Browne en cancha, Barea le ha dado la batuta de la ofensiva a Paige y este tenía el martes a los fanáticos en el Coliseo Mario “Quijote” Morales gritándole “MVP” cuando visitaba la línea de tiros libres.

Jaysean Paige, de los Mets de Guaynabo, festejando el martes un triple ante los Capitanes de Arecibo. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Paige ha estado increíble… Ha tenido una temporada de MVP. Si sigue así, va a estar bien cerca. Cada año se ha visto una mejoría en Paige. Él sabe que conmigo tiene toda la confianza y quiero que siga aprendiendo a jugar sin la bola y pasar la bola un poquito mejor”, comentó a Primera Hora el estratega de los Mets.

Sin embargo, Paige no ha sido el único canastero que ha elevado su juego en el arranque del torneo. También E.J. Crawford se ha visto cómodo bajo la tutela de Barea con un promedio de 13.8 unidades por juego; al igual que Benito Santiago Jr., con 12.2. Asimismo, la escuadra metropolitana ha sido la segunda más efectiva con tiros a larga distancia al acertar el 39.3 por ciento de sus triples.

“Esto es ‘next man up’. La temporada es bien larga. Me gusta porque hemos tenido momentos difíciles, pero nos hemos mantenido ahí. Nadie se ha vuelto loco o empezado a pelear. Nos hemos mantenido tranquilos, pedimos tiempo y volvemos”, dijo el estratega.

Rondae Hollis-Jefferson, de los Mets de Guaynabo, vio desde el banquillo el partido del martes contra los Capitanes de Arecibo. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Pese a que sin Hollis-Jefferson lograron quitarle el martes el invicto a los Capitanes de Arecibo, no hay duda que jugar las próximas semanas sin el canastero será la prueba más dura que han enfrentado hasta ahora los Mets de Barea. Del quinteto metropolitano, Hollis-Jefferson tiene esta temporada el segundo mejor promedio en puntos con 16.2. No obstante, el dirigente y la gerencia no están pensando sustituirlo por otro refuerzo mientras este se recupera, ya que esperan que se incorpore lo antes posible.

“No es tan serio. Tenemos juego el jueves y después no vamos a jugar por un buen tiempo. Vamos a llevarlo día a día. No nos vamos a preocupar tanto y ver qué pasa la semana que viene”, puntualizó.

Los Mets recibirán el jueves a los Santeros de Aguada en el Coliseo Mario “Quijote” Morales y después no volverán al tabloncillo hasta el viernes, 26 de abril, cuando se midan a los Atléticos.