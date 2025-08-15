El esperado juego de pretemporada de la NBA entre el Heat de Miami y el Magic de Orlando el próximo 4 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot estableció este viernes un nuevo récord de venta de boletos para un evento deportivo en la isla.

En solo horas entre la preventa del jueves y la venta general del viernes, se agotaron las 16,208 entradas disponibles.

“Eventos de este calibre son un gran logro para Puerto Rico como destino turístico y su desarrollo económico, porque nos pone en el mapa con otras ciudades globales como Abu Dabi, Macao y Melbourne que tendrán estos juegos”, dijo Jorge Pérez, gerente general del Coliseo de Puerto Rico y nuevo CEO de Discover Puerto Rico.

PUBLICIDAD

VRDG Entertainment informó que unos 13,000 boletos se vendieron en solo una hora en la preventa exclusiva para clientes de Banco Popular, mientras que los 3,208 restantes se agotaron en cuestión de minutos cuando empezó la venta general a las 10:00 a.m. Dos horas después, unas 7,257 personas continuaban tratando de accesar a la boletería para adquirir taquillas, según Ticketera.

La marca anterior de venta más rápida para un evento deportivo en Puerto Rico fue de 12,000 entradas en aproximadamente una hora y media para el “Clásico de Leyendas” entre el Real Madrid y el Barcelona en el Estadio Juan Ramón Loubriel, de Bayamón, el pasado 23 de marzo. Ese también fue un evento organizado por VRDG Entertainment.

Esta vez, la empresa concretó el regreso de la NBA a Puerto Rico por primera vez desde 2006, cuando los Pistons de Detroit derrotaron 86-64 al Heat en el Coliseo.

El 10 de octubre de ese año, los fanáticos boricuas pudieron ver en acción a figuras como Shaquille O’Neal, Dwyane Wade, Gary Payton, Alonzo Mourning, Chauncey Billups, Richard Hamilton, entre otros. En esta ocasión, vendrán Paolo Banchero, del Magic, así como Tyler Herro y Bam Adebayo, de Miami.