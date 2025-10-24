Nueva York. El entrenador de los Trail Blazers de Portland y un jugador del Heat de Miami fueron arrestados el jueves junto con más de 30 personas en una operación que desmanteló dos extensas tramas de apuestas que, según las autoridades, filtraron información confidencial sobre deportistas de la NBA y manipularon juegos de póker respaldados por familias de la mafia.

Chauncey Billups, técnico de los Blazers, fue acusado de participar en un complot para amañar juegos de naipes con altas apuestas, vinculados a familias del crimen organizado de La Cosa Nostra, que estafaron a participantes desprevenidos por al menos 7 millones de dolares . Terry Rozier, escolta del Heat, fue acusado en un esquema separado de explotar información privada sobre jugadores para ganar apuestas en encuentros de la NBA.

Las dos acusaciones reveladas en Nueva York empañan la imagen de la NBA —que inició su temporada esta semana— y muestran cómo ciertos tipos de apuestas deportivas son vulnerables a fraudes masivos en una creciente industria legal de miles de millones de dólares. Joseph Nocella, el fiscal federal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, calificó el caso como “unas de las tramas de corrupción más descaradas desde que las apuestas deportivas en línea se legalizaron ampliamente en Estados Unidos”.

“Mi mensaje para los acusados que han sido detenidos hoy es este: Su racha ganadora ha terminado. Su suerte se ha agotado”, dijo Nocella.

Terry Rozier pertenece este año al Heat de Miami. ( Terrance Williams )

Ambos hombres enfrentan cargos de conspiración para lavado de dinero y fraude electrónico. También fue acusado Damon Jones, otrora entrenador asistente y jugador de la NBA y del BSN en el 2010 con los Piratas de Quebradillas, como supuesto participante en ambos esquemas.

“El fraude es asombroso,” dijo el director del FBI, Kash Patel, a los periodistas. “Estamos hablando de decenas de millones de dólares en fraude, robo y hurto a lo largo de una investigación de varios años”.

Sin embargo, el supuesto fraude palidece en comparación con las riquezas que los atletas ganaron en la cancha. Billups, quien fue exaltado al Salón de la Fama del Baloncesto el año pasado, tuvo ganancias de aproximadamente 106 millones de dólares a lo largo de su carrera de 17 años. Rozier ganó alrededor de 160 millones en sus pasos por Boston, Miami y Charlotte.

Billups y Rozier han sido suspendidos de sus equipos, según la NBA, que dijo estar cooperando con las autoridades.

“Tomamos estas acusaciones con la máxima seriedad, y la integridad de nuestro deporte sigue siendo nuestra máxima prioridad,” añadió la liga en un comunicado.

Horas después de su arresto, Rozier compareció en un tribunal federal en Orlando, Florida, vistiendo una sudadera de los Hornets de Charlotte, esposado y encadenado. Billups compareció ante un juez en Portland, Oregón .

Ambos hombres fueron liberados bajo ciertas condiciones.

El abogado de Billups, Chris Heywood, emitió por la noche un comunicado en el que negó las acusaciones. Consideró que su cliente es un “hombre íntegro”.

“Creer que Chauncey Billups hizo eso de lo que le acusa el gobierno federal es considerar que pondría en riesgo su legado como miembro del Salón de la Fama, su reputación y su libertad”, comentó. “Él no pondría en riesgo esas cosas por nada, mucho menos por un juego de cartas”.

Se dejaron mensajes el jueves en un número de teléfono y una dirección de correo electrónico de Jones, listados en registros públicos.

Aproximadamente otros 20 acusados comparecieron en un tribunal federal en Brooklyn , donde la mayoría se declaró inocente. Muchos de aquéllos acusados de delitos violentos o con antecedentes penales extensos y vínculos con el crimen organizado fueron detenidos .

Familias de la mafia se beneficiaron del esquema de apuestas, dicen las autoridades

El esquema de póker atrajo a jugadores desprevenidos a juegos amañados con la oportunidad de competir contra exjugadores profesionales de baloncesto como Billups y Jones. Los juegos fueron manipulados utilizando tecnología de trampa sofisticada, como máquinas de barajar cartas alteradas , cámaras ocultas en bandejas de fichas de póker, gafas especiales e incluso equipos de rayos X integrados en la mesa para leer las cartas, alegan las autoridades.

El ardid utilizaba a menudo juegos de póker ilegales dirigidos por familias del crimen de Nueva York. Los juegos requerían compartir una parte de las ganancias con las familias del crimen Gambino, Genovese y Bonnano, según documentos judiciales.

Miembros de esas familias, a su vez, también ayudaron a cometer actos violentos, incluyendo agresiones, extorsión y robo, para asegurar el pago de deudas y el éxito continuo de la operación , dijeron las autoridades en documentos judiciales .

Deportistas acusados de abandonar partidos

En el esquema de apuestas deportivas, Rozier y otros acusados habrían tenido acceso a información privada de jugadores o entrenadores de la NBA que podría relacionarse con el desempeño de algún jugador. Presuntamente proporcionaron esa información a otros para que pudieran hacer apuestas.

Los jugadores a veces alteraban sus actuaciones o se retiraban prematuramente de los partidos para manipular apuestas de proposición —una variante que permite a los apostadores adivinar si un deportista superará cierta estadística, como un total de puntos, rebotes o asistencias— según la acusación .

En un caso , Rozier jugaba para los Hornets en 2023, cuando contó a algunas personas que planeaba abandonar el duelo temprano con una “supuesta lesión”, permitiéndoles hacer apuestas que generaron decenas de miles de dólares, dijeron las autoridades . Aquel partido contra los Pelicans de Nueva Orleans levantó sospechas en ese momento .

Rozier jugó los primeros nueve minutos y 36 segundos del duelo antes de retirarse, citando un problema en un pie. No jugó nuevamente esa temporada.

Las publicaciones que permanecen en línea desde aquel 23 de marzo de 2023 muestran que algunos clientes estaban furiosos con las casas de apuestas esa noche cuando se hizo evidente que Rozier no iba a regresar al duelo después del primer cuarto. Muchos recurrieron a las redes sociales para decir que algo “sospechoso” había ocurrido con respecto a las apuestas que involucraban sus estadísticas para esa noche.

Las acusaciones contienen descripciones de varios jugadores de la NBA no identificados cuyo estado de lesión y disponibilidad para ciertos encuentros fueron la fuente de actividad de apuestas. Esos jugadores no están acusados de ningún delito, y no hay indicios de que siquiera supieran lo que se decía sobre su estado para esos partidos.

Dicho grupo de jugadores incluye a LeBron James, Anthony Davis y Damian Lillard. Sus identidades son claras basándose en una revisión de los informes de lesiones correspondientes a los partidos mencionados en la acusación.

Las acusaciones muestran que ciertos sospechosos compartieron información sobre la disponibilidad de esos jugadores en un encuentro del 24 de marzo de 2023, que involucraba a los Trail Blazers de Portland, y dos duelos en 2023 y 2024, que incluían la participación de los Lakers de Los Ángeles .

La NBA había investigado previamente a Rozier. Se uniformó el miércoles, cuando el Heat enfrentó al Magic en Orlando, en el partido inaugural de la temporada para ambos conjuntos, aunque no jugó.