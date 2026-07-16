Si LeBron James sabe dónde jugará la próxima temporada, aún no lo ha dicho.

El máximo anotador de la historia de la NBA y actual agente libre habló públicamente por primera vez en semanas este jueves, aunque no llegó a revelar para qué equipo elegirá jugar este otoño, a pesar de que al menos una persona en una sala abarrotada le gritó que “eligiera un equipo”.

“Va a ser divertido dondequiera que aterrice”, dijo James.

El cuatro veces campeón de la NBA estaba grabando un episodio de su podcast “Mind the Game” junto al coanfitrión invitado Tyrese Haliburton de los Pacers de Indiana en Nueva York, el día de la inauguración del Fanatics Fest, un evento de cuatro días que reúne a decenas de atletas, celebridades y leyendas del deporte. Las entradas de admisión general para un solo día se agotaron, según los organizadores, y es probable que muchos de los asistentes -había al menos varios cientos, con sus teléfonos en mano para capturar el momento- esperaban escuchar la próxima decisión de James.

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Todavía no, dijo.

Un niño de 11 años le preguntó a James sobre la agencia libre y el desarrollo de su próximo equipo -“en primer lugar, esa fue una pregunta excelente y algunos de los periodistas presentes probablemente deberían aprender del joven”, respondió James- y el niño obtuvo quizás la mejor respuesta de la sesión, ya que James indicó que la temporada 2026-27 podría no ser necesariamente la última de su carrera como jugador.

“Es una decisión importante no solo para mí, sino también para mi familia”, comentó. “Para la última etapa de mi carrera y para decidir dónde quiero pasar los últimos años, o el último año, o los dos últimos años de mi carrera en la NBA... voy a intentar adaptarme al equipo al que me una, pero también aportaré todas las herramientas y el conocimiento que he adquirido durante los últimos 23 años. Conozco el juego. Conozco todos los entresijos del baloncesto”.

La aparición del jueves se había planeado con meses de antelación; se anunció públicamente en mayo. James bromeó con Haliburton por preguntarle sobre su futuro: “¿No hablamos de esto en la trastienda?”, preguntó James, a lo que Haliburton respondió que “no volvería a hablar del tema”.

Por supuesto, no se quedaron de brazos cruzados. James mencionó a varios equipos como Cleveland, Miami, Filadelfia y Golden State, aunque no dio muchas pistas. De hecho, bebió un sorbo de una botella de vino tinto que abrió y compartió con Haliburton, diciendo que era una de sus tradiciones en el podcast.

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Y cuando los aficionados gritaron sugerencias sobre el próximo equipo de James -uno incluso le pidió que jugara para los Yankees de Nueva York- no apareció ninguna pista.

-Ya veremos -dijo.

James es el jugador en activo de mayor edad de la NBA, con 41 años, y el único en la historia de la liga con una carrera que abarca 23 temporadas; la próxima temporada será la número 24. Las especulaciones sobre su futuro han sido constantes durante más de dos meses, comenzando oficialmente en mayo cuando Los Angeles Lakers fueron eliminados de los playoffs de la NBA.

En aquel momento, James dijo que no sabía qué iba a hacer.

Y las únicas novedades que ha revelado desde entonces se produjeron el 30 de junio, cuando dijo que jugaría la próxima temporada y que dejaba los Lakers tras ocho temporadas, entre las que destacó el título de la NBA de 2020.

Durante más de dos semanas, la NBA ha estado a la espera de saber qué sucederá a continuación. James, como ya lo había hecho en una publicación en redes sociales, elogió su etapa con los Lakers, quienes también le desearon lo mejor en su nueva etapa.

“Pasé ocho años maravillosos con los Lakers de Los Ángeles”, dijo James.

El palmarés de James es incomparable en la historia de la NBA. Ha sido seleccionado 22 veces para el All-Star, 21 veces para el equipo All-NBA, cuatro veces Jugador Más Valioso (MVP), cuatro veces MVP de las Finales de la NBA, tres veces MVP del Juego de Estrellas y formó parte del equipo del 75 aniversario de la NBA.

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También viene de una temporada en la que promedió 20.9 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias por partido. En su carrera, ha promediado 26.8 puntos, 7.5 rebotes y 7.4 asistencias en más de 1,600 partidos.

El podcast fue la primera de las dos intervenciones públicas confirmadas de James en Nueva York el jueves.

También participará en la Game Plan Summit, un evento exclusivo por invitación organizado por CNBC y Boardroom. James tiene previsto conversar con Rich Kleiman, cofundador de Boardroom y socio comercial de Kevin Durant desde hace mucho tiempo, sobre cómo ha construido un imperio más allá del baloncesto, qué le depara el futuro en los negocios y por qué la próxima generación de atletas está preparada para ejercer una influencia sin precedentes.

James comenzó su carrera en Cleveland en 2003 y pasó siete temporadas con los Cavaliers antes de irse a Miami por cuatro temporadas, donde ganó sus dos primeros títulos. Luego regresó a Cleveland por cuatro temporadas más, y en 2018 se marchó para comenzar una etapa de ocho temporadas con los Lakers.

Se cree que Cleveland y Miami vuelven a estar en el punto de mira de James mientras sopesa esta decisión, al igual que otros equipos como Filadelfia, Minnesota y Golden State.

“Tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro a medida que acerco el final de mi trayectoria”, sostuvo James.