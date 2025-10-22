Oklahoma City. El Thunder de Oklahoma City recibió sus anillos de campeonato de la NBA el martes antes de su partido inaugural de la nueva temporada contra los Rockets de Houston.

Oklahoma City venció a los Pacers de Indiana en las Finales la temporada pasada para obtener su primer título desde que la franquicia se mudó de Seattle en 2008. El Thunder lo ganó todo después de una temporada regular en la que tuvo marca de 68-14, la cual le otorgó la ventaja de local durante todas las series de playoffs.

El comisionado Adam Silver se dirigió a la multitud antes de entregar los anillos al presidente de la junta del Thunder, Clay Bennett, y al presidente del equipo, Sam Presti. Después de eso, los jugadores pasaron por un túnel uno por uno, primero abrazando a Silver y luego a Presti, antes de recibir sus anillos de manos de Bennett.

Shai Gilgeous-Alexander, el Jugador Más Valioso de la liga, fue el último en recibir su anillo. Recibió cánticos de “MVP” mientras estaba en el túnel, momentos antes de salir a la cancha. Después de recibir su caja, la abrió, miró el anillo y respondió entusiasmado antes de unirse a sus compañeros de equipo.

Los anillos, diseñados por Jostens, están hechos en oro de 14 quilates con más de 800 gemas cortadas a medida y colocadas a mano.

La parte superior de los anillos tiene las letras OKC en diamantes sobre el escudo del equipo con el trofeo de campeonato delineado en oro en el contorno. Cuarenta y seis zafiros azules genuinos cortados en forma de cono rodean el logotipo. Los anillos tienen las letras NBA en la parte superior del frente en diamantes con un fondo dorado y la palabra campeones en la parte inferior, también en diamantes con un fondo dorado.

Las piezas tienen una característica de anillo dentro de otro anillo. Ello permite a los portadores usar la banda interior como alternativa al anillo exterior.

El alero del Thunder de Oklahoma City Jaylin Williams porta el anillo de campeón durante la ceremonia antes del inicio de la temporada de la NBA con el juego ante los Rockets de Houston el martes 21 de octubre del 2025. (AP Foto/Nate Billings) ( Nate Billings )

Hay 94 diamantes a lo largo de los bordes superior e inferior de la banda interna con la firma del jugador grabada y su número de camiseta en diamantes. Los números de cada compañero de equipo rodean la banda.

El lado exterior de la palma del anillo principal incluye un homenaje a las Puertas del Tiempo y la Piscina Reflectante, que forman parte del Monumento Nacional de Oklahoma City.

Después de que se entregaron los anillos, se izó la bandera de campeonato.

Las estrellas del equipo campeón —Gilgeous-Alexander, Jalen Williams y Chet Holmgren— están de regreso con el Thunder después de firmar extensiones en el receso. El entrenador Mark Daigneault y la mayor parte del banquillo regresan convirtiendo a Oklahoma City en uno de los favoritos nuevamente.

El nuevo astro de Houston es Kevin Durant, exalero del Thunder. Su presencia ha puesto a Houston en la lista de equipos considerados capaces de destronar a Oklahoma City. Durant, de 37 años, firmó una extensión de dos años el domingo.

Durant ganó cuatro títulos anotadores y el premio al Jugador Más Valioso de 2014 con el Thunder antes de firmar con los Warriors de Golden State como agente libre en 2016. Muchos fanáticos del Thunder se sintieron traicionados después de que Durant se unió al equipo que venció a Oklahoma City en las Finales de la Conferencia Oeste meses antes de cambiar de equipo.