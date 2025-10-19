Michael Jordan regresa a la NBA con NBC, y esa cadena también trajo de vuelta la música de “Roundball Rock”. Amazon Prime se incorpora a la liga tras contratar a muchos comentaristas que trabajaron con Turner Sports en los últimos años. ESPN adquirió “Inside the NBA”, el programa de estudio más popular en la historia de la liga.

Una nueva temporada de la NBA comienza el martes. Junto con ella, entra en vigor un nuevo acuerdo televisivo de 11 años y 76 mil millones de dólares. Y eso implica cambios, incluyendo, y quizás lo más importante, que los aficionados tengan que saber qué partidos se juegan en qué lugar y qué días.

PUBLICIDAD

Two words: Inside the NBA on ESPN. Must-see TV 🍿📺



Coming this fall to ESPN and the ESPN App 🔥 pic.twitter.com/dJpoqUYSdl — ESPN (@espn) October 9, 2025

“Al igual que los demás socios, estaremos encantados de promocionar el calendario completo de la NBA y dar a conocer a la gente dónde encontrar el excelente producto de la NBA a través de los otros dos socios, Amazon y ESPN”, declaró Sam Flood, productor ejecutivo de NBC Sports. “Así que estamos listos para trabajar juntos para que eso suceda”.

Con algunas ligeras variaciones, una buena regla general para la programación televisiva nacional de la NBA esta temporada es la siguiente: Peacock los lunes, NBC y Peacock los martes, ESPN los miércoles y Prime Video los viernes. A partir de mediados de temporada, habrá más oferta de Prime Video los jueves, y los sábados se compartirán entre ABC, ESPN y Prime Video. Los domingos se combinarán ABC, ESPN y NBC/Peacock.

The 2025-26 NBA season tips off next week! Check out where to watch all the action this season ⬇️



Season-long national games:

▪️ Mon: Peacock

▪️ Tue: NBC/Peacock

▪️ Wed: ESPN

▪️ Fri: Prime Video



Additional weekly national games starting midseason:

▪️ Thu: Prime Video

▪️ Sat:… pic.twitter.com/9ZA58dV5xy — NBA Communications (@NBAPR) October 13, 2025

Habrá algunas innovaciones, como que algunos partidos tendrán un analista sentado cerca del banquillo del equipo y no junto a la persona que narra las jugadas, como suele ser habitual. La aplicación de la NBA también ofrecerá ahora resultados lo más cercanos posible al tiempo real, con elementos gráficos que incluyen un reloj en vivo, todo ello prácticamente sin latencia.

“Fue una de las conversaciones que tuvimos con nuestros socios de medios, no solo sobre el coste de los partidos —y creo que la mayoría de la gente está acostumbrada a pagar cierta cantidad por contenido de alto valor—, sino también sobre el descubrimiento de esos partidos”, declaró el comisionado de la NBA, Adam Silver, el mes pasado. De nuevo, soy aficionado a muchos deportes diferentes. Creo que todos hemos tenido esa experiencia de buscar en Google el partido que quieres ver porque el mundo ha cambiado y ya no está automáticamente en el lugar que esperabas.

PUBLICIDAD

La liga anunció que ha ideado una manera de solucionar el problema de dónde ver qué partido es, con el lanzamiento de una iniciativa digital llamada “Toca para ver”. Esta iniciativa dirigirá a los aficionados —sin problemas, según espera la liga— a “partidos de la NBA en vivo desde la liga, el equipo y una gama de plataformas digitales populares de terceros, incluyendo todos los partidos nacionales en ABC/ESPN, NBC/Peacock y Prime Video, así como casi todos los partidos locales”.

La doble cartelera de la noche inaugural —Houston vs. Oklahoma City en la noche del anillo para el campeón Thunder, seguido de Golden State vs. Los Angeles Lakers— se transmitirá por Peacock y NBC, los primeros partidos de la temporada regular de la NBA en esa cadena en más de 20 años. Jordan, seis veces campeón de la NBA con los Chicago Bulls, será un colaborador especial para NBC y parece probable que forme parte de la noche inaugural de alguna manera.

“No se pierdan la transmisión el martes por la noche”, dijo Flood.

ESPN y ABC conservarán el paquete principal de la liga, que incluye las Finales de la NBA. ABC ha transmitido las finales desde 2003.

ESPN/ABC transmitirá casi 100 partidos de la temporada regular, al igual que NBC, incluyendo los domingos por la noche una vez finalizada la temporada de la NFL. Prime Video tendrá cobertura global exclusiva de 66 partidos de la NBA de la temporada regular, además de todos los partidos de la ronda eliminatoria de la Copa NBA y los derechos de la totalidad del torneo de play-in.

En Puerto Rico, Wapa Deportes ha tenido los derechos de la NBA durantes los últimos años pero este año Telemundo también entra al mercado por su relación de NBA y Peacock.