Thunder vence a Clippers y extiende racha inicial de victorias a 8
Se impuso de visitante por final 126-107.
Inglewood, California. Shai Gilgeous-Alexander totalizó 30 puntos y 12 asistencias por el campeón defensor Thunder de Oklahoma City, que extendió su racha de victorias a ocho en este inicio de temporada, al arrollar el martes 126-107 a los Clippers de Los Ángeles.
Isaiah Joe sumó 22 puntos, mientras que Cason Wallace y Aaron Wiggins añadieron 12 cada uno para ayudar a que el Thunder soportara un buen inicio de los Clippers y estableciera un récord de franquicia de victorias consecutivas al comenzar una campaña.
Gilgeous-Alexander, quien jugó por los Clippers en su temporada de novato antes de ser canjeado al Thunder, acertó nueve de 14 tiros de campo y cuatro de cinco triples.
James Harden anotó 25 puntos y John Collins agregó 17 por los Clippers, quienes estuvieron sin Kawhi Leonard (lesión de tobillo) y Bradley Beal (rodilla) al jugar por segunda noche consecutiva en casa.
Derrick Jones Jr. anotó 16 puntos pero los Clippers perdieron encuentros consecutivos en casa después de ganar los primeros tres en su propio edificio.
Stephen Curry anota 28 puntos y los Warriors vencen a Suns
San Francisco. Stephen Curry anotó 28 puntos con cinco triples, Moses Moody ingresó desde el banquillo para lograr 24 unidades y también encestó cinco disparos largos, y los Warriors de Golden State tomaron una holgada ventaja temprana antes de vencer el martes 118-107 a los diezmados Suns de Phoenix.
Devin Booker logró 38 puntos, su máximo número de la temporada, al convertir sus 11 tiros libres. Mark Williams sumó 16 unidades y capturó 16 rebotes, su mejor registro de la campaña, mientras que Grayson Allen también anotó 16 tantos por los Suns, que no contaron con Dillon Brooks ni Jalen Green debido a lesiones y se fueron al descanso abajo por 68-49.
Phoenix utilizó una racha de 20-6 para apretar el tercer cuarto y acercarse 92-83, volviendo a poner el encuentro interesante.
Quinten Post contribuyó con 14 puntos, incluyendo cuatro triples y seis rebotes para Golden State, mientras que Brandin Podziemski sumó 13 puntos y Buddy Hield añadió 12.
El ataque equilibrado fue una buena noticia para unos Warriors que acababa de disputar siete partidos en cinco ciudades durante 12 días, y tienen otro pendiente para jugar en noches consecutivas, este miércoles en Sacramento.