Los Patriotas de Lares y los campeones Caribes de San Sebastián se encaminan a un enfrentamiento de poder a poder este jueves en la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM), luego de mantenerse invictos en la jornada del martes.

Lares defendió su invicto al superar en tres parciales consecutivos, aunque cerrados, a los Mets de Guaynabo en el Coliseo Félix Méndez, con marcadores de 25-20, 25-23 y 25-23. Con el triunfo, los Patriotas mejoraron su marca a 5-0 y se colocaron como líderes solitarios con 14 puntos acumulados.

Jair Santiago encabezó la ofensiva con 13 puntos, seguido de Garrett Muagututia con 10. Por los Mets, Inovel Romero y Gregory Torres aportaron 14 tantos cada uno. Pese a dominar en defensas (36-32), pases (39-28) y asistencias (22-14), Guaynabo no logró traducir su rendimiento en el control del marcador, quedando con récord de 1-4 y cuatro puntos, en el séptimo puesto.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, en la Gelito Ortega de Naranjito, los Caribes tuvieron que emplearse a fondo para conservar su invicto, derrotando a los Changos en un vibrante partido que se extendió a cinco sets (22-25, 25-16, 25-19, 20-25, 15-12).

Pelegrín Vargas volvió a ser la bujía ofensiva con 23 puntos, respaldado por Corey Chavers (15) y Ezequiel Cruz (12). Los Caribes sellaron el triunfo con un bloqueo sobre Clarke Goldball y un error de servicio de Sebastián Negrón en el cierre. San Sebastián también ostenta marca de 5-0, pero con 13 puntos acumulados.

Por Naranjito, Goldball lideró con 21 puntos, seguido por Colton Cowell (15) y Negrón (13). Los Changos, que sumaron un punto, quedaron igualados con Yauco en el quinto lugar (1-4, 5 puntos).

El esperado choque entre los invictos Caribes y Patriotas está programado para este jueves, 6 de noviembre, en el Coliseo Luis Aymat Cardona de San Sebastián, en lo que promete ser una temprana prueba de fuerza entre los dos conjuntos más consistentes de la temporada.

Hoy miércoles, por su parte, Carolina visita a Yauco.

El jueves también se dará el duelo en el que Adjuntas visita a Guaynabo.