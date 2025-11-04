Los Ángeles. La fiesta ha terminado y ahora los Dodgers de Los Ángeles se enfocan en 2026 con la intención de conquistar una tercera Serie Mundial consecutiva.

Durante la masiva celebración del lunes en el Dodger Stadium, el mánager Dave Roberts lanzó la proclama en modo de pregunta: “¿Qué es mejor que dos? ¡Tres — tres seguidas! ¡Tres seguidas!”

Roberts dijo que recibió el permiso de su amigo Pat Riley para usar la frase que el presidente del Heat de Miami acuñó en 1988.

Mark Walter, el dueño del equipo que es un hombre de pocas y rara vez visto, prometió estar “de vuelta el próximo año” para otra celebración de campeonato.

“Objetivo 2024, cumplido. Objetivo 2025, cumplido. El objetivo 2026 comienza ahora”, dijo el primera base Freddie Freeman.

Kiké Hernández is truly 1-of-1 🤪 pic.twitter.com/jBhcNuJLdJ — MLB (@MLB) October 28, 2025

Con tres títulos en los últimos seis años, los Dodgers intentarán igualar a los Yankees de Nueva York, que fueron el último equipo en ganar tres campeonatos consecutivos de 1998 a 2000.

“Ya estoy pensando en la tercera vez que vamos a hacer esto”, afirmó Shohei Ohtani, la superestrella japonesa de dos vías.

Ciertamente parece posible. El equipo mantendrá a sus principales figuras, alternando entre infundir miedo y admiración renuente en los otros 29 equipos de béisbol. Los Ángeles abrió como favorito de la Serie Mundial para 2026 con +350, según Bet MGM Sportsbook.

The #Dodgers franchise-leader in #Postseason games played - Kiké Hernández with an ALL-TIME speech in front of the BEST fans in baseball. #WorldSeries pic.twitter.com/bkNg4u3GA6 — SportsNet LA (@SportsNetLA) November 3, 2025

Andrew Friedman, presidente de operaciones de béisbol, ya se ha referido a este tiempo como “la era dorada de los Dodgers”.

Con cinco banderines de la Liga Nacional en los últimos nueve años y 12 títulos de la División Oeste en 13 años, bueno, la palabra dinastía se está volviendo sinónima de los Dodgers.

“Creo que, por definición, es una dinastía. Para mí, todavía está evolucionando y creciendo y queremos añadir a eso y queremos continuar y hacer todo lo posible para ponerlo en un nivel donde las personas después de nosotros tengan dificultades para alcanzarlo”, señaló Freeman.

Los Dodgers obtuvieron el título el año pasado exprimiendo a su bullpen. Esta temporada, la rotación de abridores sobrevivió a una serie de lesiones para resurgir a tiempo y conducir al equipo a su noveno título de la Serie Mundial en la historia de la franquicia.

“Es realmente un grupo de lanzadores excepcional. Si vas a vencerlos, realmente tendrás que hacer todo bien”, destacó el presidente de los Filis, Dave Dombrowski, después de que su equipo perdió ante los Dodgers en una serie divisional.

Los Dodgers fueron cautelosos en el regreso de Ohtani al montículo después de rehabilitarse de una cirugía de codo en diciembre de 2023. Produjo otra temporada digna de MVP de la Liga Nacional en el plato y sin restricciones en el montículo el próximo año podría hacer cosas que pocos creen posibles.

Tienen siete agentes libres, aunque Clayton Kershaw, tres veces ganador del premio Cy Young, se retiró oficialmente cuando terminó la Serie Mundial.

Los dos más prominentes son el puertorriqueño Kike Hernández y el venezolano Miguel Rojas, el héroe del séptimo partido con un jonrón en la novena entrada contra los Blue Jays de Toronto.

Se espera que los Dodgers hagan un esfuerzo por traer de vuelta a Hernández. Fue un titular regular en la postemporada, donde protagonizó sus grandes aportes.

Rojas ha sido valioso desde el banco los últimos tres años y su capacidad para jugar en las tres posiciones del cuadro interior ayudó al equipo a sobrellevar las lesiones de Max Muncy y Tommy Edman. Pero tiene 36 años y los Dodgers pueden querer adquirir juventud desde el banco.

Los otros cuatro agentes libres son Michael Conforto y los lanzadores Andrew Heaney, Michael Kopech y Kirby Yates. Ninguno de ellos formó parte de los rosters de postemporada.

Conforto bateó .199 y nunca estuvo a la altura de su contrato de un año por 17 millones de dólares, a pesar de pasar la mayor parte de la temporada como jardinero izquierdo titular. Yates, quien llegó con un contrato de un año por 13 millones, tuvo una efectividad de 5.23 en 41 innings y un tercio. Tuvo tres períodos en la lista de lesionados y a los 38 años ha insinuado que podría retirarse.

Kopech fue parte de un bullpen dominante que ayudó a llevar a los Dodgers a su campeonato de 2024. Pero comenzó esta temporada en la lista de lesionados y luego se sometió a una cirugía de rodilla. Se limitó a lanzar en 14 juegos antes de que su temporada terminara en septiembre con otro período en la lista de lesionados.

Heaney firmó un contrato de ligas menores con los Dodgers en agosto y fue llamado el penúltimo día de la temporada regular. Hizo una aparición, pero más memorablemente fue el jugador número 62 utilizado por el equipo, estableciendo un récord de la franquicia.

Friedman le ha ofrecido un trabajo en el equipo a Kershaw, por lo que puede seguir siendo una presencia continua en Chavez Ravine.

“Sé que van a conseguir uno más el próximo año, y voy a mirar igual que todos ustedes”, les dijo a los fanáticos.