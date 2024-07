La mesa está servida. Los Leones de Ponce y los Cangrejeros de Santurce dejarán el viernes todo en el tabloncillo del Auditorio Juan “Pachín” Vicéns en un juego de reto por el último espacio disponible a la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El quinteto que salga con vida del partido, que marcará el fin de la fase regular del torneo, se enfrentará a los Mets de Guaynabo en la primera ronda de los playoffs. Será una batalla que dará mucho de qué hablar entre dos escuadras que han tenido un camino muy distinto para llegar hasta aquí.

Por un lado, están los anfitriones, los Leones, quienes vienen motivados después de eliminar el miércoles a los Indios de Mayagüez en un duelo de desempate por la cuarta posición de la Sección. Como si fuera poco, han ganado seis de sus últimos ocho compromisos para evitar la eliminación.

Por otro lado, los Cangrejeros han caído en sus últimos dos juegos. Aún así, tienen el derecho de retar por el último boleto a la postemporada, ya que terminaron en el quinto puesto de la Sección B con récord de 18-16.

De hecho, la última derrota que sufrió Santurce fue a manos del conjunto dirigido por Carlos Rivera el pasado 1ro de julio, cuando perdieron con marcador de 92-90 en el “Pachín” Vicéns.

Y Rivera reconoció la amenaza que tienen de frente con unos Cangrejeros que vienen con más de una semana de descanso, por lo que enfatizó que sus jugadores altos como Jordan Murphy, Carlos “Yao” López y Christian Negrón deben estar más que listos para intentar contener al refuerzo Jared Sullinger.

“Es complicado porque ahora mismo Jordan Bell lo tendré que cargar de minutos. Sullinger es diferente a lo que hemos visto porque hoy jugamos con dos refuerzos que son delanteros, pero juegan como ‘gares’. Con Sullinger, ellos van mucho a la pintura y es un juego más físico y más pesado. Ahí los jugadores como ‘Yao’, Christian (Negrón) y (Jordan) Murphy tienen que estar listo”, expresó el entrenador de los felinos luego del triunfo sobre los Indios.

“Es un equipo similar a Mayagüez. Muy físico y que le gusta el contacto, empezando desde la uno porque tienen a Ángel Rodríguez, un buen jugador con buen físico que le gusta poner presión”, abundó.

Sullinger, que es candidato a los premios Jugador Más Valioso y Defensa del Año, tiene un promedio de 20.7 puntos y 15.1 rebotes por juego. Su presencia en la zona pintada ha cambiado el estilo de juego de los crustáceos del cielo a la tierra para bien debido a que ningún equipo ha descifrado la forma de detenerlo.

Jared Sullinger, de los Cangrejeros de Santurce, en un partido contra los Indios de Mayagüez. ( BSN )

El dirigente de los Cangrejeros, Brad Greenberg, por su parte, aseguró que espera que la pintura de los felinos esté llena de camisetas ponceñas, y busquen doblar al centro importado como lo han hecho las otras ocasiones que se han visto las caras.

Que Sullinger domine y Santurce se apunte la victoria es crucial para la franquicia porque, de lo contrario, marcaría la cuarta ocasión que no logran avanzar de los cuartos de final desde que regresaron al BSN en el 2021. Y el panorama no es uno alentador debido a que los felinos los han dominado 2-0 en su serie particular.

Sin embargo, Greenberg confía que los crustáceos conseguirán el pase a los playoffs gracias a los canasteros veteranos con los que cuenta su plantilla.

“Es un juego de vida o muerte. Solo un equipo va a entrar a la postemporada y ambos están motivados. Sabemos la importancia del partido, pero tenemos a muchos jugadores veteranos que han jugado en escenarios importantes, así que esa experiencia se verá”, dijo el técnico de Santurce.

Angelito y Walter debutan como duo

Dos de ellos lo son la dupla de armadores Ángel Rodríguez y Walter Hodge, quienes ante Ponce estarán compartiendo por primera vez en cancha como Cangrejeros. Hodge no ve acción desde el 3 de junio porque ha estado lidiando con una fractura en el dedo índice derecho, mientras que Rodríguez debutó el 24 del pasado mes con Santurce tras un cambio con los Vaqueros de Bayamón.

A pesar de esto, Greenberg reveló que no han podido practicar juntos, ya que Rodriguez sufrió una fractura en la nariz la última vez que jugaron contra Ponce y la máscara protectora que usará le llegó el miércoles en la tarde.

Walter Hodge y Ángel Rodríguez ahora forman un binomio en el perímetro de los Cangrejeros de Santurce. ( El Nuevo Día )

“Ninguno de los dos ha podido participar por completo de las prácticas, al igual que otros de los muchachos. Sabíamos que esto era una posibilidad y no ha sido la forma ideal para prepararse para un partido tan importante, pero esto es parte del deporte”, contó Greenberg.

El juego de reto dará inicio a las 8:00 p.m. en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns, de Ponce. El que prevalezca visitará a los Mets el domingo en el Coliseo Mario “Quijote” Morales.