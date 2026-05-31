Oklahoma City. Cuando comenzaron las finales de la Conferencia Oeste, Victor Wembanyama vio a Shai Gilgeous-Alexander alzar un trofeo de Jugador Más Valioso que la estrella de los Spurs de San Antonio deseaba desesperadamente.

Wembanyama se fue de la serie con un trofeo de MVP propio -y con mucho más.

El destacado francés -en apenas su tercera temporada- ha llevado a los Spurs a las Finales de la NBA. El recién coronado MVP de las finales de la Conferencia Oeste anotó 22 puntos en una victoria en el Juego 7 en Oklahoma City, una que le dio a San Antonio la oportunidad de jugar por el título de la NBA por primera vez desde 2014. Será San Antonio contra Nueva York en las Finales de la NBA, que comienzan la noche del miércoles.

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“Ganar el Larry O’Brien es un sueño de infancia. Y tener una oportunidad real, tener una posibilidad, una posibilidad tangible de ganarlo y hacer realidad un sueño… es una oportunidad de toda la vida. Nunca sabes cuándo va a volver a pasar”, dijo Wembanyama en referencia al nombre del trofeo que se entrega a los campeones de la NBA.

“Es difícil ponerlo en palabras. Es casi como el sentido de mi vida ahora”.

Promedió 27.3 puntos y 10.9 rebotes en la serie, y anotó al menos 20 puntos en cada partido. Marcó el tono con una actuación de 41 puntos en una victoria en el Juego 1, y luego hizo un poco de todo -mates, tapones, incluso jugar como base- para mantener el control camino al triunfo en el Juego 7. Fue la elección unánime como MVP de la serie, lo cual no debería sorprender. Llevó ese trofeo al vestuario después del partido, gritando de alegría a los aficionados y a sus compañeros.

“Trabajas todas estas horas para este tipo de emociones. Quiero ganar tanto. Es como si mi vida dependiera de ello”, comentó Wembanyama.

La noche en que fue seleccionado en el draft, Wembanyama habló de todas las cosas que sabía sobre San Antonio. Los tacos de desayuno, que no podía esperar para probar. El español, que dijo que quería aprender. La cultura, que dijo que quería abrazar.

Y, por supuesto, ganar.

“El anillo”, dijo esa noche.

El anillo. El anillo de campeón. Aún no han pasado ni tres años desde que dejó Francia y llegó a Estados Unidos, y Wembanyama está a punto de tener su primera oportunidad de jugar por él.

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“El mejor jugador del mundo”, gritó el alero de los Spurs Keldon Johnson, sin dirigirse a nadie en particular, pero dejando claro que todos sabían de quién hablaba.

No consiguió ese trofeo de MVP de la NBA. Pero no sería difícil decir que Wembanyama, en efecto, es el mejor jugador del mundo. O, al menos, que lo será pronto. Puede que ni siquiera esté cerca de su mejor momento todavía. Los Spurs son jóvenes y están construidos para el largo plazo.

“Cuando entras a un partido de temporada regular, ni siquiera miras el panorama general de la temporada. Miras lo que necesitas hacer esta noche, lo que tienes que hacer en la primera mitad, en la primera posesión. Y cuando pones un ladrillo así cada vez que tienes una oportunidad y lo colocas perfectamente bien, al final del día consigues un gran castillo: una casa hermosa, y nosotros lo acabamos de hacer. Esto es como el vestíbulo de entrada de nuestro castillo aquí mismo”, manifestó Wembanyama.