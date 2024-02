No habrá que esperar mucho para volver a ver a Walter Hodge Jr. con el uniforme de los Cangrejeros de Santurce.

Hodge Jr. estará disponible desde el primer día de la próxima temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), cuando los Cangrejeros reciban el 4 de abril a los Santeros de Aguada en el Coliseo Roberto Clemente.

“Yo voy a estar desde el día uno si Dios lo permite. Yo creo que yo llego el 4 (de marzo) a la primera práctica”, confirmó el veterano armador a Primer Hora minutos antes de abordar un vuelo a Washington.

“(Estoy) loco por empezar las prácticas y entrenamientos con todos los muchachos. Yo tuve que salir unos días de Puerto Rico, pero ya veo que los muchachos fueron a entrenar y estoy viendo el compromiso de ellos, que eso es bien importante. Estoy bien contento por estar desde ese primer día”, abundó.

Luego de nueve campañas y tres campeonatos con los Capitanes de Arecibo, Hodge Jr. jugará este año con Santurce, el equipo con el que disputó sus primeras dos temporadas en el BSN (2010 y 2011). El canastero de 37 años salió de la nave capitana tras un traspaso en el que los Cangrejeros enviaron a Arecibo al joven escolta Alfonso Plummer y un turno de primera ronda del Sorteo de Nuevo Ingreso 2026.

Ahora se unió a una franquicia que busca clasificar a las semifinales por primera ocasión desde que regresó al torneo en el 2021 y que el sábado tiene el tercer y cuarto turno en el sorteo de novatos.

“Llegué hace par de semanas a Puerto Rico y (los Cangrejeros) me recibieron muy bien. Rápido estuvieron pendiente a lo que yo necesitara para cuando llegara a la isla y eso es algo que es bien importante para un jugador, llegando a un equipo nuevo”, comentó.

El tres veces campeón del BSN estuvo bastante activo durante la temporada muerta, jugando en la en el Líbano con el club Homenetmen, un torneo en Dubai con el Al Ahly Tripoli y la Liga de Campeones de Baloncesto de las Américas con el Real Estelí. No obstante, después de una atropellada campaña con Arecibo en la que lidió con lesiones como dedos dislocados y dolencias en el talón de Aquiles, aseguró a este diario que se siente saludable y hasta bajo de peso.

“Me siento muy bien. Creo que hasta baje un poco de peso para sentirme mejor en la cancha. El año pasado quería jugar un poco más pesado para los cantazos y pienso que me pasó factura. Ahora estoy de vuelta en mi peso y me he sentido superbién cuando he entrenado”, dijo.

A pesar de las lesiones, el explosivo armador tuvo el año pasado su mejor rendimiento ofensivo en la liga boricua con un promedio de 18.6 puntos, 5.4 rebotes y 2.7 asistencias. Y aunque registró esos números en el último tramo de su carrera con los Capitanes, indicó que aceptará el rol que le asigne el nuevo dirigente del quinteto santurcino, Brad Greenberg. Eso incluye hasta venir del banco.

“No nos hemos sentado todavía hablar de mi rol en el equipo. Yo creo que ellos saben la magnitud de jugador que yo soy. Lo que yo doy y la entrega que tengo en la cancha. Para mí, no es gran cosa venir del banco o empezar. Para mí, lo más importante es ganar, hacer el baloncesto de la forma correcta y que me puedan utilizar de una manera que pueda impactar en el equipo”, explicó.

“No es el que empiece, es el que termine. Yo nunca he tenido ningún problema con eso (venir del banco)... Hay muchos que empiezan, pero no terminan el juego. Yo quiero estar ahí cuando el juego esté en la línea“, agregó.

De otro lado, aunque estará acompañado por un núcleo de jugadores completamente distinto al de Arecibo, en el camerino de Santurce habrá varias caras reconocidas para el experimentado canastero. Uno de ellos lo es el actual capitán de los Cangrejeros, el alero Ángel Matías, quien disputó sus primeras cuatro campañas en la liga con los Capitanes y viene de tener su mejor año con un promedio de 18.3 puntos en 35 partidos de fase regular.

El alero de los Cangrejeros de Santurce, Ángel Matías. ( BSN )

“Matías empezó su carrera en Arecibo y hasta teníamos el mismo agente... Le tengo un cariño inmenso. Desde que estaba en colegial, lo iba siguiendo. Su papá jugaba con mi papá, así que es un cariño especial. (Matías) es la cara del equipo ahora mismo, así que es llegar a ayudarlo a él a llegar a ese objetivo, que es ganar el campeonato”, compartió.

El último campeonato que conquistaron los Cangrejeros fue en el 2007 bajo la dirección de Tony Ruiz.

Sobre el Sorteo de Nuevo Ingreso, Hodge Jr. no ocultó su emoción por el talento que hay entre los jóvenes canasteros que se inscribieron.

“Está bien duro, está bien duro... Está difícil. Hay que saber escoger, pero contento por todos los muchachos que están ahí. Tendrán la oportunidad de entrar a una de las mejores ligad del Caribe y del mundo, como digo yo”, expresó.

Entre los enlistados en el sorteo se encuentran: Ethan Thompson, Davon Reed, Deante Tracy, Kyle Rose, José Placer y Matthew Lee.