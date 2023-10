Luego de nueve temporadas jugando para los Capitanes de Arecibo, Walter Hodge Jr. pensaba que se había convertido en algo más que un jugador para la franquicia con la que ganó tres campeonatos del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

No era para menos. Hodge Jr. fue el líder de los Capitanes por nueve temporadas en las que impulsó al equipo a seis series finales. De crecer en el Residencial Puerta de Tierra, de San Juan, el veterano armador pasó a convertirse a un arecibeño más.

Por esta razón, tras vivir en Arecibo por los pasados años, nunca se esperó que en esta temporada muerta los Capitanes lo iban a cambiar a los Cangrejeros de Santurce.

“Esto ha sido algo bien loco, pero estoy bien contento por la nueva oportunidad. El primer día me tomó por sorpresa porque no me esperaba que me fueran a cambiar, ya que no me lo habían notificado. Yo pensaba que, con nueve años en Arecibo, había sido algo más que un baloncelista para Arecibo”, contó Hodge Jr. en entrevista con Primera Hora.

“Todo el mundo me conoce (en Arecibo) y he vivido allí por los últimos nueve años. Era más como un emblema del pueblo, como dice uno”, agregó.

Hodge Jr. relató que se enteró del traspaso el martes por su agente, horas antes de que fuese reportado. De acuerdo con el experimentado canastero, la gerencia de los Capitanes se reunió con su agente para notificarle la nueva dirección del conjunto. Sin embargo, el armador no tuvo control sobre cuáles eran los destinos que prefería, de ser cambiado.

“De no ser por mi agente, yo me hubiese enterado por las redes”, afirmó.

Hodge Jr. no es el único pilar de los Capitanes que no volverá a vestir el amarillo y negro en la venidera campaña. Al igual que el base, David Huertas no regresará a las filas de Arecibo, luego de ocho años. El veterano armador contó que Huertas no había llegado a un acuerdo con los Capitanes, debido a que no le habían ofrecido la cantidad de años que deseaba.

“Yo me expresé sobre eso y no sé si esa fue la molestia para cambiarnos y dejarnos libres, pero, al final del día, creo que nosotros hemos hecho muchísimo por Arecibo y somos jugadores que lo hemos dado todo por el equipo. Creo que el proceso debió ser un poquito más profesional, pero como quiera los dos estamos contentos en los lugares que vayamos a ir ahora”, indicó.

A pesar del inesperado canje, el veterano jugador confesó que piensa que la movida fue la correcta para ambas partes.

“Creo que los cambios son buenos y que le hacía falta a la organización y a mí. A lo mejor, el dueño nuevo quiere hacer algo diferente y rejuvenecer el equipo”, opinó.

En la pasada campaña, Arecibo no cumplió con las expectativas de su afición al ser barrido en los cuartos de final por los Mets de Guaynabo. Tras el traspaso, los Capitanes recibieron al Novato del Año, Alfonso Plummer, y un turno de primera ronda del Sorteo de Nuevo Ingreso 2026.

Mientras que Hodge Jr., de 37 años, regresó a los Cangrejeros, el equipo con el que jugó sus primeras dos temporadas en el BSN durante el 2010 y 2011.

📢 ¡Hay cambio! 🔁 Walter Hodge y turno de segunda ronda del Sorteo de Nuevo Ingreso 2026 a los @CangrejerosB, Alfonso Plummer y turno de primera ronda del Sorteo de Nuevo Ingreso 2026 a los @AreciboBSN 📰 pic.twitter.com/3Xcsj3hYmZ — Baloncesto Superior Nacional 🏀🇵🇷 (@bsnpr) October 3, 2023

“Estoy contento con la nueva oportunidad porque siempre me hubiese gustado regresar a Santurce y terminar mi carrera allí. Es algo que es una bendición”, aseguró.

Desde su regreso al torneo en 2021, los Cangrejeros se han quedado cortos en la postemporada y han sido eliminados en los cuartos de final. Pero con la llegada de Hodge Jr., Santurce se podría colocar más cerca de su anhelado regreso a la cima del BSN.

“Los últimos tres años lo han hecho muy bien y se ve que es un club bien profesional. Yo creo que al yo llegar, trayendo mi fogosidad y siendo un líder en cancha, los puedo llevar muy lejos. Ellos quieren ganar ahora y yo pienso que puedo traer eso a la mesa”, sostuvo.

Asimismo, Hodge Jr. relató que ha tenido comunicación con múltiples jugadores de Santurce como Gian Clavell, Ramón “Moncho” Clemente, Cliff Duran, Emmy Andujar y Ángel Matías. Precisamente, el experimentado canastero recordó que en la pasada campaña Matías le dijo bromeando que esperaba que algún día ambos pudiesen jugar juntos por Santurce.

“Creo que es algo que tenía que pasar. ‘It was meant to be’“, sentenció.

Con su llegada a Santurce, Hodge Jr. apunta a jugar tres o cuatro temporadas más en la liga. En ese entonces, tendrá 40 o 41 años.

Actualmente, Hodge Jr. se encuentra jugando en el Líbano con el club Homenetmen, con quienes ganó el campeonato de la liga profesional en 2017. Por ello, anticipa incorporarse a las filas de los Cangrejeros a principios de mayo de 2024.

La próxima temporada del BSN comenzará el 2 de abril de 2024.