Chicago. Victor Wembanyama anotó 18 de sus 38 puntos en el último cuarto, y los Spurs de San Antonio vencieron 121-117 a los Bulls de Chicago la noche del lunes para su tercera victoria seguida.

El francés también capturó 12 rebotes y bloqueó cinco tiros. El pívot de 2.21 metros de estatura encestó seis triples y tuvo un 11 de 19 en tiros de campo en la primera victoria de San Antonio en Chicago desde el 17 de marzo de 2021.

Se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA con al menos 35 puntos, diez rebotes, cinco asistencias, cinco tiros bloqueados y cinco triples en un juego.

De’Aaron Fox anotó 21 unidades para los Spurs en su segundo juego de la temporada. Stephon Castle tuvo 19 puntos y 11 asistencias, y Luke Kornet terminó con 16 tantos.

Chicago cayó a 5-1 en casa. Ha perdido cuatro de cinco en general.

Los Bulls jugaron sin el escolta Josh Giddey, quien estuvo fuera por una lesión en el tobillo derecho. Kevin Huerter entró en la alineación titular y terminó con 23 puntos.

Chicago tenía una ventaja de 104-91 antes de que Wembanyama lograra una racha personal de 10-0. Hizo un tiro en suspensión y un triple para acercar a San Antonio a tres puntos con 7:05 restantes.

Los Spurs tomaron la delantera para quedarse con una racha tardía de 10-0. Wembanyama encestó dos triples importantes, y dos tiros libres de Castle pusieron el marcador 119-114 con 18 segundos por jugar.

Los Bulls lanzaron un 28% (siete de 25) desde el campo en el cuarto, en comparación con el 43.5% (10 de 23) de los Spurs.