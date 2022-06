Xiomara Ríos se vacila a ella misma al recordar que, cuando hacía la carrera para atacar el balón en el voleibol, daba los pasos y brincaba como si estuviera metiendo una güira en un corrido de baloncesto.

Es que el básquetbol es el deporte que le sale por las venas. Y no es para menos. Su padre fue un famoso jugador del BSN que tuvo su tiempo también en el Equipo Nacional. Pero aunque éste siempre quiso que ella jugará voleibol, porque para aquellos años existía el pensamiento generalizado que ese era un deporte más adecuado para las nenas, entre comillas, su deseo no pudo ser alcanzado.

“No había manera de que lo que jugara no fuera baloncesto”, recuerda la hija de Roberto ‘Bobby’ Ríos.

Y hasta hoy en día la vida ha llevado a Xiomara Ríos al baloncesto.

Aparte de cumplir en su vida con un trabajo de ‘ocho a cinco’ como vendedora, y de su aventura como esposa y madre de dos, Ríos, de 35 años, habla y comenta baloncesto para los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional y para el programa de televisión Fan Zone en ABC 5 Puerto Rico.

“Crecí en una cancha de baloncesto. En los camerinos, en los pasillos, con el señor Roberto ‘Bobby’ Ríos, el Viejo Bobby, como nosotros le decimos. Y mi mamá (Mayra Pacheco Cruz) se encargó de mantenernos en el baloncesto. Jugué la categorías menores, en el colegio, en la universidad y con las Leonas de Ponce. Tengo el baloncesto en mis venas”, recuerda la joven, quien es una de las muchas mujeres que los Cangrejeros tienen en su plantilla de trabajo.

Y bueno, todo ese bagaje de experiencia y la herencia que carga le ayudan en la comunicación, entrada, dinámica y comprensión con los jugadores de baloncesto a los que tiene acceso.

Xiomara Ríos entrevista el veterano armador de los Cangrejeros, Filiberto Rivera, como parte de sus funciones con la franquicia del BSN. Foto: Alejandro Granadillo alejandrogranadillo@gmail.com ( Alejandro Granadillo )

En una entrevista con Primera Hora en la cancha de los Cangrejeros, el coliseo Roberto Clemente, Ríos se notaba en su ambiente, cómoda con entrar en la cancha de juego, caminar por los camerinos, conversando con los jugadores temas que no son del juego, cosas que los atletas tal vez no le hablarían si no tuvieran la confianza. Se notó que es parte de la colonia de atletas porque, de hecho, Ríos es esposa del velocista Félix Martínez.

“Tengo una conversación con ellos en su mismo idioma. Eso les facilita a ellos a llevarse bien conmigo en los temas fuera del deporte”, dijo.

Ahora bien, conocer de baloncesto es una cosa y saber comentar de baloncesto es otra. Ríos también hace lo que hace por lo estudio.

Para la poceña de nacimiento y crianza, todo comenzó con el hombre ancla de Canal 11, el ponceño Ramón Enrique Torres. Ríos recuerda ver y escuchar a Torres en televisión y luego verlo en primera fila en el Pachín Vicens de Ponce viendo a los Leones. Esa presencia en televisión y en la cancha le causó una inspiración, una identificación con lo mejor de sus tres mundos: cámaras, baloncesto y Leones de Ponce.

“Tengo un recuerdo muy bonito. Hicimos una relación muy bonita con su familia, con su esposa y con los hijos. Actualmente colaboro con sus hijos Javier y Layza. Siempre me visualice como él, de pararme frente a la cámara y dar las noticias del deporte. A parte de que soy extrovertida, la inspiración vino de él”, dijo.

Y luego continuó con la motivación que recibió de parte de la también exjugadora, comentarista y ancla de noticias deportivas, Natalia Meléndez, quien de paso en su más reciente faena es moderadora del programa La Línea Deportiva del Canal 4, pero que además es ancla de Deportes en el Canal 6, recurso del Comité Olímpico y de FIBA en sus transmisiones y comentaristas de juegos de la NBA en sus transmisiones en NBA League Pass.

“La admiro y quiero estar a su nivel para seguir inspirando a otras jóvenes en la rama femenina en este negocio que está bastante cargado de la rama masculina. Vamos para adelante”, dijo.

El medio digital TAB Deportes (Tiro al Blanco) fue el primero que le dio una oportunidad de demostrar sus conocimientos de baloncesto allá para el 2012, así como el permitirle hacer entrevistas con los jugadores fuera de la cancha, recuerda Ríos. Luego de eso vino el Canal 6.

Xiomara Ríos toma su posición en la mesa de transmisión de los Cangrejeros junto al narrador, Javier Sabath (centro) el exjugador, Alex Falcón. ( Alejandro Granadillo )

Ya lleva 10 años de experiencia en los medios deportivos, sobre todo el baloncesto, y se ha chocado con experiencias que la han hecho crecer como persona y como profesional.

Ella se ríe cuando le traen a colación el tema controvertible como el vivido la semana pasada cuando fue pareja de Bad Bunny en su incursión como narrador junto a Kefrén Velázquez y pocos la reconocieron o incluso la identificaron por su nombre.

De la controversia ella no quiere hablar. Pero sí levanta la mano cuando se le pregunta si debe tomar postura ante las injusticias laborales que enfrentan la mujeres en ese sector.

“Hay que tomar postura. Es un tema muy controversial y serio. Hay que tomarlo por el lado positivo. Nosotras vamos a tener en nuestras vidas personales y profesionales muchas piedras en el camino. Uno aprende de lo que pasa. Sé de baloncesto, tengo voz y no tengo miedo a hablarlo”, dijo.