Una secuela entre Amanda Serrano y Katie Taylor no está tan segura como aparentaba hasta hace poco.

E.romotor Eddie Hearn, de Matchroom Boxing, ha revelado que le presentó a Jake Paul, promotor de Serrano, la idea de hacer la revancha en el Croke Park en Irlanda. Sin embargo, al parecer no fue aceptada por el bando de la púgil puertorriqueña radicada en Nueva York.

“No quieren esa pelea, lamentablemente”, dijo Hearn al portal Pro Boxing Fans. “Hemos conversado con el equipo de Jake Paul. Ellos en realidad no quieren ir a Irlanda. No quieren la revancha”.

El pasado abril, Serrano y Taylor protagonizaron una histórica velada de boxeo en el Madison Square Garden en Nueva York. El evento superó los 19,000 espectadores y generó millones de dólares. Incluso, tanto Serrano como Taylor recibieron un mínimo de $1 millón sin contar con otros potenciales ingresos por concepto de auspicios.

Taylor retuvo los cinturones de las 135 libras con una decisión dividida sobre Serrano.

“Pienso que prefieren generar un poco de confianza y obtener una victoria en agosto y, tal vez, podemos revisitar la idea nuevamente para el próximo año (2023)”, dijo Hearn. “Es decepcionante porque amé esa pelea. Pienso que es una gran pelea y fue cerrada. Pero, al parecer, no es lo que Amanda desea”.

De hecho, Serrano anunció que regresará al ring el próximo agosto en una cartelera de Most Valuable Promotions. Los detalles no han sido informados. Francisco “Paco” Valcárcel, presidente de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), adelantó que Serrano arriesgará la faja de las 126 libras ante una oponente por determinar.

“(Serrano) quiere mantenerse activa. Nos someterán una lista de nombres de posible retadoras y decidiremos si o no”, dijo Valcárcel. “No se sabe dónde será y si será en la misma cartelera en donde Jake Paul pretende pelear”.

El pasado mayo, la argentina Brenda Carbajal obtuvo el cetro interino de la OMB en la división pluma.