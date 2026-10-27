St. Petersburg, Florida. El venezolano Jackson Chourio y Brice Turang encendieron la quinta entrada de ocho carreras de Milwaukee, y los Cerveceros arrollaron para vencer el lunes por la noche 10-1 a los Rays de Tampa Bay para quedar a una victoria de su primer título de la Serie Mundial.

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El zurdo novato Robert Gasser lanzó pelota de un solo hit y enfrentó al mínimo de bateadores durante seis entradas, y Milwaukee se encaminó a una ventaja de 3-0 en la Serie. El Juego 4 se disputa el martes por la noche en Tropicana Field, donde muchos aficionados de los Cerveceros se presentaron el lunes y animaron desde detrás del dugout de visitantes.

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“Es súper especial”, dijo Chourio a través de un traductor. “Creo que todos estos aficionados merecen un campeonato”.

Gasser permitió un sencillo de línea al cubano Yandy Díaz para abrir la parte baja de la primera entrada y luego retiró a 14 bateadores consecutivos antes de que el también cubano Víctor Mesa Jr. recibiera base por bolas para iniciar la sexta de Tampa Bay. Con la ayuda de un corredor atrapado robando y una doble matanza, Gasser se convirtió en el primer abridor en enfrentar al mínimo de 18 bateadores en seis entradas de un juego de Serie Mundial desde Curt Schilling de Arizona en 2001 — y el primer zurdo en hacerlo desde Sandy Koufax con los Dodgers de Los Ángeles en 1965.

Chourio se fue de 5-4, su compatriota venezolano William Contreras de 5-3 y Milwaukee acumuló 16 hits ante el dominicano Freddy Peralta, quien es apodado “Fastball Freddy” y cinco relevistas para ganar su octavo juego consecutivo de postemporada y el cuarto seguido como visitante.

11 Fotos Los Rays quedaron contra las cuerdas en el tercer juego tras caer ante los Cerveceros, que se colocaron a una victoria de conquistar la Serie Mundial.

De los 43 equipos anteriores de Grandes Ligas que quedaron abajo 3-0 en una serie de postemporada al mejor de siete, sólo los Medias Rojas de Boston de 2004 remontaron para ganar cuatro seguidos cuando vencieron a los Yankees de Nueva York en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Peralta, el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato contra Cleveland, se quedó sin gasolina contra los Cerveceros. Fue castigado con cinco carreras y siete hits en 4 2/3 entradas contra su exequipo.

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Después de un par de juegos tensos de una carrera, decididos hasta el último lanzamiento en Milwaukee, los Cerveceros pusieron este fuera de alcance en la quinta con un récord de playoffs de siete hits consecutivos —todos con dos outs.

Fue la primera vez en la historia de la Serie Mundial que un equipo anotó ocho carreras con dos outs en una entrada.

“Estaba sentado en el dugout preparándome para entrar. Había dos outs y, de repente, 40 minutos después, tengo que salir al campo”, dijo Gasser. “Fue especial. Tuve una sonrisa en la cara todo el tiempo. Es simplemente surrealista cuando pasa algo así”.

Chourio inició el rally con un sencillo con un out y luego se robó la segunda con dos outs. Christian Yelich recibió base por bolas, y Peralta salió después de que el sencillo dentro del cuadro de Contreras llenó las bases.

Sal Frelick makes a stellar diving catch! https://t.co/j9tyNyYqt0 — MLB (@MLB) October 27, 2026

La entrada pareció terminar cuando el antesalista dominicano Junior Caminero fildeó el rodado de Contreras y tiró a segunda base para un out forzado. Pero la decisión en segunda fue revertida tras una revisión de repetición, y entró Cam Booser.

Turang conectó una línea que el campocorto Taylor Walls no pudo fildear de bote corto. Rebotó en su guante y rodó hacia el jardín central corto, permitiendo que anotaran dos carreras.

Garrett Mitchell siguió con un sencillo impulsor, Cooper Pratt pegó un doble de dos carreras por la línea del jardín izquierdo y Sal Frelick conectó un doble impulsor para poner el 8-0.

Cole Sulser reemplazó a Booser y permitió un sencillo impulsor a David Hamilton y un doble impulsor a Chourio, quien se convirtió en el segundo jugador más joven con cuatro hits y una base robada en un juego de Serie Mundial, detrás de Ty Cobb en 1908.

Chourio ya tiene ocho hits en la Serie, y Contreras tiene siete.

De los 25 equipos anteriores que tomaron una ventaja de 3-0 en la Serie Mundial, 21 barrieron y cuatro ganaron en cinco juegos.