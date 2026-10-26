El jugador puertorriqueño Francisco Lindor, de los Mets de Nueva York, ganó el Premio Roberto Clemente 2026 de las Grandes Ligas.

La distinción de las Mayores reconoce anualmente al jugador que mejor representa los valores del béisbol mediante su carácter, trabajo comunitario, filantropía y contribuciones dentro y fuera del terreno. El premio, además, honra el legado de Clemente, astro boricua y miembro del Salón de la Fama.

De esta manera, el pelotero se suma a la exclusiva lista de boricuas merecedores del reconocimiento: Edgar Martínez (2004), Carlos Delgado (2006), Carlos Beltrán (2013) y Yadier Molina (2018).

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Al momento de su nominación, el portal de MLB reconoció el trabajo de Lindor este año ampliando su compromiso comunitario a través de varias iniciativas.

“En alianza con New Balance, Francisco lanzó Lindor’s Leaders, un programa de desarrollo de liderazgo de un año de duración para estudiantes del Programa de Medicina Deportiva de la escuela secundaria Bayside High School. Centrado en la salud mental, la comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo, la iniciativa le permite a Francisco orientar personalmente a los estudiantes mientras los equipa con la confianza y las habilidades para convertirse en líderes en sus escuelas y comunidades”, expresó MLB.

Según la web de las Mayores, el campocorto cagüeño se unió este año a Dairy Queen y Children’s Miracle Network Hospitals en apoyo al “Miracle Treat Day”, donde se recaudan fondos para hospitales infantiles.