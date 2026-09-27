Washington. Francisco Lindor conectó su esperado jonrón número 300 en la segunda entrada del último partido de la temporada de los Mets de Nueva York contra los Nacionales de Washington, disputado este domingo.

Lindor envió una recta de 92.9 millas por hora lanzada por el zurdo DJ Herz a una distancia de 409 pies, depositando la pelota en las gradas del jardín izquierdo. Fue su vigesimoprimer cuadrangular del año y el primero desde que conectó dos el 12 de septiembre.

El pelotero, seleccionado cinco veces para el Juego de Estrellas y quien jugó sus primeras seis temporadas con Cleveland, acumula 162 jonrones desde que los Mets lo adquirieron antes de la temporada 2021.

Lindor se convierte en el jugador número 172 en alcanzar la cifra de 300 jonrones y en el séptimo en lograrlo esta temporada, uniéndose a Pete Alonso (Baltimore), Mookie Betts y Shohei Ohtani (Dodgers de Los Ángeles), Matt Olson (Atlanta), Marcell Ozuna (Pittsburgh) y George Springer (Toronto).